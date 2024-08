James Rodríguez sobre el Balón de Oro: “Si ganaba la Copa América, estaba ahí”

James Rodríguez reapareció luego de su gran presentación en la pasada edición de la Copa América. El volante colombiano estuvo en una transmisión de Twitch junto al streamer Pelicanger, con quien tienen un equipo en la Américas Kings League. Allí se refirió a su reciente paso por el São Paulo brasileño, reveló las críticas que recibió y la razón por la que decidió dar un paso al costado.

Adiós anticipado al Sao Paulo

“A veces se dan las cosas bien y otras mal. Fue una experiencia buena, me dejo aprendizajes. De lo malo siempre aprendo mucho... Al principio me querían ver jugar, pero se recibía mucho hate, a mí me motiva eso porque hace parte del fútbol y de la vida. Ya sé que para el próximo club algunas cosas no se deben hacer”, sentenció.

Vale recordar que el ‘10′ arribó a la institución tricolor en julio del 2023, luego de un breve paso por el Olympiacos. A partir de allí fue recuperando su nivel, mismo que le permitió tener regularidad con la Selección Colombia en las Eliminatorias sudamericanas. Así pues, alcanzó a disputar un total de 22 partidos, manteniendo un balance de dos goles y cuatro asistencias.

Si bien mantuvo una buena relación con los entrenadores Dorival Júnior y Thiago Carpini, la llegada de Luis Zubeldía terminó por alejarlo definitivamente del cuadro paulista. “Siempre quise jugar, pero cuando no se dan las cosas hay que dar un paso al costado”, complementó al respecto.

Sueño del Balón de Oro

A pesar de su amargo final con el São Paulo, James Rodríguez logró demostrar que su calidez sigue intacta. Durante la Copa América disputada en los Estados Unidos, el creativo cucuteño fue premiado como el mejor jugador de la competición al sumar un gol y seis asistencias, además de llevar a la Selección hasta la gran final, algo que no ocurría desde el 2001.

En este orden de ideas reconoció que de haber derrotado a la Argentina en el duelo definitivo, su nombre pudo haber estado considerado en la gala del Balón de Oro. Claro está que el volante de 33 años llegó a ser quinto en la edición del 2014, luego de su histórica participación en el campeonato de Brasil.

“Si yo ganaba la Copa América, estaba ahí (listado de favoritos a ganar el Balón de Oro)”, apuntó. Ahora bien, fue claro en afirmar que el galardón de la temporada 2024 se debe quedar en el Real Madrid: “Si es por títulos, Carvajal (debe ser el ganador), pero debe estar entre Bellingham y Vinícius”.

Retirada deportiva

Finalmente, James Rodríguez sorprendió a propios y extraños al dar por primera vez, por lo menos ante el público, una posible fecha para su retirada deportiva. En este orden de ideas, confirmó su deseo de estar en el Mundial del 2026, certamen para el cual tendrá 35 años, y tras esto posiblemente decirle adiós al profesionalismo, aunque confesó que su despedida quiere hacerla por todo lo alto.

“Después del Mundial quiero ver qué pasa conmigo. Si puedo jugar un año más; si no, mirar a ver. Todo depende de cómo me sienta... Me gustaría un retiro como Toni Kross, por lo alto”, concluyó.