En Medellín se tiene tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años: alcalde Gutiérrez

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que hay un contraste en la seguridad, pues destacó que en Medellín se tiene la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, “11 homicidios por 100 mil habitantes, muy por debajo de la media nacional que son 24,7″, con lo cual aseguró que Medellín gana terreno en temas de la vida, “estamos a la baja en todos los delitos, pero no es suficiente, hay que apretar a los criminales”.

Sin embargo, dijo que lo que pasa en el resto del país es ver cómo se entrega el territorio a criminales con la excusa de la Paz Total, “lo que uno ve es que no hay Paz Total, hay una entrega del territorio a los grupos criminales, entonces se desfortalece la Fuerza Pública, pero eso sí el Clan del Gofo, ELN, disidencias Farc y todos los criminales están creciendo en número, en finanzas y militarmente”. Detalló que su preocupación es ver cómo el Gobierno entrega el territorio a las estructuras criminales, “ojalá no sea tarde cuando el país quiera reaccionar frente a ellos”, puntualizó.

Alternativas

El alcalde comentó que las alternativas son fortalecer y darle importancia a la Fuerza Pública, “tenemos una realidad, un Black Hawk volaba 200 horas al mes, pero hoy vuela 20, entonces hay un desfortalecimiento de la política de seguridad que debe ser un tema de Estado y no de gobierno”, además, dijo que los ceses al fuego fortalecen a las estructuras criminales, “por eso pedimos que se levante el cese para poder reaccionar ante criminales”.

También dijo que el país necesita generación de empleo, oportunidades, crecimiento económico, y fue claro en decir que a nivel local se tomaron decisiones y que esos resultados se están viendo.

Venezuela

Advirtió que Colombia debe fijar una posición firme y no ambigua en el tema de Venezuela, “desde que no se solucione el problema allá, será imposible solucionar el conflicto en Colombia, los armados son protegidos y aliados y es absurdo que haya otra vez diálogo de paz para quienes incumplieron los acuerdos, ellos no entregaron la mitad de las armas, siguen con rutas del narcotráfico y ahora les abren un proceso a quienes firmaron, ¿hasta cuándo?, así el país así no va a avanzar”.

Feria de las flores

Destacó que en grandes eventos hay que reforzar la seguridad y al tiempo dio detalles de las cifras en seguridad de la ciudad, “en hurtos tenemos una disminución del 26%, en homicidios del 25%, siempre pido refuerzo porque vamos a recibir muchos visitantes y es necesario que la gente esté tranquila”.