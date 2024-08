El sonido setentero que los panameños Los Vegas le proponen a Colombia

Música

Por fortuna cada vez son más las bandas musicales panameñas que se conocen en Colombia. Los Vegas es la agrupación del istmo que visitó Bogotá para presentar el sencillo musical Algunas veces y que hace parte del EP homónimo del grupo Los vegas.

En Lo Más Caracol hablamos con Juan Ramón Della Togna sobre la historia de la agrupación creada en 2017. Contó que antes existieron con el nombre de La Nave, pero infortunadamente la muerte del vocalista los tuvo al punto de desaparecer como grupo, sin embargo junto a José Manuel Correa y Nano Alemán decidieron persistir y encontraron a Lisa Palm, quien le imprime un sonido vivaz a la vocalización de las canciones.

En 2017 asumen el nombre de Los Vegas, sin tener relación con la ciudad estadounidense ni con el apellido Vega. El bautismo caprichoso del grupo, la voz de lisa y la terquedad de seguir haciendo música, los llevó a concentrarse en el rock setentero con destellos de funk, inspirados en la musicalización de series de televisión como Kojak y Las Calles de San Francisco, entre otras.

Juan Ramón asegura que la música de Los Vegas quiere transmitir sensaciones cargadas de adrenalina y efervescencia. busca revivir el espíritu del rock y funk clásico americano de los años 70. Sus influencias musicales incluyen a Mick Jagger, Lenny Kravitz, Rival Sons y The Brothers Johnson, entre otros.

Acaban de publicar el EP homónimo del grupo, compuesto por las canciones: Algunas veces, Adivina, No me arrepiento, No pedo mentir, So long y We´ll never now.

Sobre sus expectativas en Colombia Juan Ramón confirmó que están en acercamientos para futuras presentaciones en festivales y evento, espera que en el 2025 se convirtieran en una realidad. Dice que este año asistirán, por lo menos como espectadores, al Festival Rock al parque.