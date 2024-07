Queen Villegas tras ganar diploma en los Olímpicos: “Siempre pensé que era imposible”

Queen Saray Villegas le dio la primera gran alegría al país luego de lograr el diploma olímpico tras quedarse con el cuarto puesto en la final del BMX Freestyle. La oriunda de Buga, Valle del Cauca, hizo historia al lograr la mejor representación del país en esta disciplina, quedándose muy cerca, con 88.00, del bronce que obtuvo la australiana Natalya Diehm con 88.80.

Villegas, de 21 años, llegó a la final luego de clasificarse en la sexta casilla de nueve con una puntuación de 84.42. Si bien manifestó que buscaría hacer trucos más atrevidos en la final, su primera ronda de la prueba definitiva no fue lo esperado y cometió dos errores que la llevaron a obtener un puntaje de 64.80. No obstante, en la segunda manga fue más conservadora y apeló a hacer lo que siempre ha hecho, consiguiendo una valoración de 88.00.

Luego de lograr el diploma, Villegas se refirió a lo que fue la prueba. Aseguró que en la primera salida tuvo miedo y nervios, por lo que para la segunda ronda se tranquilizó. Asimismo, hizo un llamado a que se siga apoyando el deporte en el país, dando a conocer que en Colombia no hay pista de BMX Freestyle para entrenar y, por lo tanto, deben ir a otras naciones.

Su alegría por estar en unos Olímpicos: “Muy orgullosa de haber tenido esta oportunidad, había podido dar mucho más. La primera ronda no salió como esperaba, pero la segunda estuvo muy bien. Con ganas de seguir aprendiendo, seguir teniendo más experiencias, espero en los próximos Olímpicos estar con mi hermano y sé que va a estar increíble”.

El hecho de lograr el diploma: “Nunca había soñado esto, siempre pensé que era imposible o algo muy difícil, pero acá estoy, orgullosa de tener la oportunidad de representar a Colombia, de estar entre las 5 primeras en los olímpicos por primera vez en BMX Freestyle colombiano. Orgullosa y feliz y contenta de como actué ahí, con ganas de seguir yendo a competencias y representar a Colombia”.

Desarrollo de la prueba: “Me ganaron mucho los nervios, en las gradas está mi familia. Nunca me había pasado eso, me dejé llevar del miedo y de los nervios, pero la segunda me tranquilicé, traté que todo fluyera muy bien, lo que siempre había hecho y salió mucho mejor”.

¿Por qué no pudo hacer las maniobras que quería?: “No pude hacerlo porque no quería arriesgar la segunda ronda también, así que hice los que tenía más seguros y que sé que salían, no pude hacerlo, pero en las próximas olimpiadas ahí voy a estar para hacer los trucos que quería hacer en esta competencia”.

Mensaje a los más pequeños: “Que sigan soñando. En Colombia, por ejemplo, no tenemos pista, pero tenemos la oportunidad de salir a entrenar y competir, así que con ganas de que apoyemos más a los deportistas, que creamos más en los deportistas, hay mucho talento en las calles. Hay que seguir creyendo y seguir consiguiendo apoyo para triunfar”.