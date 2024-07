Yeni Arias: Así no sean colombianos, los del público nos aman, Colombia tiene el sabor

La boxeadora pereirana Yeni Arias clasificó a los cuartos de final del torneo femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría 54 kilogramos, luego de imponerse a la india Preeti Pawar. Yeni quedó a un solo triunfo de asegurarse una medalla de bronce.

Yeni dialogó con los medios de comunicación tras su primera victoria en las justas deportivas, contó las claves para conseguir la victoria y se refirió a su próximo duelo, ante la surcoreana Im Ae-ji, entre otras cosas.

¿Cómo fue el combate?

“El combate, la verdad me sorprendió, a mí pocas se me paran, pensé que la niña iba a ir para atrás. Realmente me sorprendió bastante. A pesar de que fue mi primer combate, me sentí muy bien. Gano el primer round, me da mucha tranquilidad; el segundo lo perdemos, no lo vi así, pero el resultado de los jueces lo dirá; el tercero tenía que ganar sí o sí, porque si no perdemos mi participación y me despedía de los Olímpicos. Me mandaron a que fuera hacia delante, que fuera mucho más frecuente. Caí en cuenta de que realmente si yo me iba para delante la niña me boxeaba, empezó a moverse, porque sabía que el que ganara el round, ganaba la pelea, y se me pasó por la cabeza tirarme la última carta que era el contragolpe y un solo golpe, me dio resultado. Siempre he dicho que no fui yo sino Dios”.

¿El calentamiento fue idea suya o del entrenador?

“El calentamiento del profe fue tal cual como termine el tercer round, entonces creo que no fue idea mía sino del profe. Ellos son los que nos dan el conocimiento y las habilidades, no solamente nos preparan como deportistas sino como humanos y también nos preparan mentalmente”.

Clave tener la iniciativa

“Acá es donde tengo que agradecerle a mis dos entrenadores claves, uno que es Franklin Granada, que siempre me ha dicho ‘para adelante, que para atrás asustan’, y el otro que también me ha enseñado las bases, me ha fortalecido lo que es para delante e ir para atrás”.

Siempre tienen apoyo en las gradas

“Nosotros acá, así no haya colombianos, los del público nos aman, sean de Francia o donde sean, porque creo que Colombia tiene el swing, el sabor y donde lleguemos, somos humanos”.

¿A qué obedece su confianza?

“Todas las frases que tengo en mi cuerpo son de Dios, ahí está la respuesta, Dios”.

¿Cuál será el próximo tatuaje?

“El próximo tatuaje va a ser Colombia y la medalla”.

Su rival en cuartos de final

“Sabemos que es una rival fuerte, estamos en unos Juegos Olímpicos, no hay rival suave. Hemos peleado con las más duras, le hemos ganado a las más duras, ella tiene dos manos, yo tengo dos manos, tengo tiene una mente, ella tiene una, y aquí va a ganar la que mejor preparada esté y esté al lado de Dios”