Carolina Velásquez tras participar en triatlón: “Es un orgullo representar a Colombia”

La antioqueña selló su participación en París 2024 en el triatlón femenino, donde logró obtener la posición 37 con un tiempo de 2:02.13. Pasaron 24 años para que Colombia volviera a representar el triatlón en las olimpiadas. La última participación se dio en Sídney 2000, donde María Morales también quedo en la misma ubicación de Carolina Velásquez.

Fue un trámite accidentado donde la atleta colombiana empezó segura y convincente, pero desafortunadamente tuvo una caída al momento de montar en bicicleta y como consecuencia perdió tiempo entre las otras competidoras. Luego, en el atletismo, recuperó la ventaja perdida completando el recorrido en 2:02.13.

La atleta habló con Caracol Radio luego de su competencia, mostrando la felicidad de lo que significa representar a Colombia en las olimpiadas y cuáles serán sus retos en los próximos años.

Balance de la carrera

“Fue una carrera bastante fuerte, aquí están las mejores triatletas del mundo, el río tuvo mucha corriente de regreso y en la salida íbamos a favor, pero de regreso costó bastante y en varias boyas fue difícil ubicarme. Cuando salí en la bici tuve una caída bastante fuerte donde se me dañaron los cambios e intenté continuar y me empezaron a funcionar un poco los cambios logrando finalizar la carrera a pesar de las dificultades que tuvimos”

Sentimiento emocional luego de la competencia

“Es un sin sabor porque no venía por esta posición, quería ubicarme en una posición mejor y habíamos trabajado muy fuerte para que sea así, pero pasaron cosas en carrera que son gajes del oficio y lo importante fue que logramos finalizar la carrera y sortear las dificultades que sucedieron”

Aprendizajes de París 2024

“Me voy con muchos aprendizajes, me voy con una emoción y una satisfacción enorme, hace mucho mi país no estaba en las olimpiadas y es un orgullo poder representarlos, fue una de las experiencias más bonitas que he tenido, dejando de un lado lo que paso en carrera, pero me voy con el corazón contento”

Aplazamientos y lluvia

“Los valores de la bacteria estaban bastante elevados y hoy amanecimos a las 4 de la mañana que la carrera se iba a realizar, me imagino porque el día de ayer hizo un día muy bonito y a eso se dio”

Experiencia más allá de la carrera

“La verdad se siente como nadar en una represa y es más o menos como nadar en la represa de Guatapé, obviamente es diferente por el tema de la corriente que fue mucha de regreso, en la ida estuvo a nuestro favor, pero sentías que nadabas en el mismo punto por mucho tiempo”

Golpe en la caída

“El inconveniente en la bici me quito bastante tiempo mientras me levantaba, volvía a organizarme para levantarla y tener que hacer el sobreesfuerzo de tener que cerrar huecos y adelantar las posiciones que quería”

Dificultad en el transcurso de la competición

“Me sentí muy bien en la carrera pie y en el ciclismo la caída fue en la primera vuelta y como estaba en caliente no sentí el primer golpe, a medida que iba dando las vueltas si me iba costando, pero logramos finalizar, que para mí es lo importante”