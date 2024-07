Corte Suprema busca modificar el código laboral luego de 70 años de vigencia

Los magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se reunieron hoy con los integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y en esta reunión la presidenta de la Sala, la magistrada Marjorie Zúñiga, hizo la presentación de este proyecto de ley, en donde resaltó que después de 70 años da a conocer un nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.



“Este nuevo código reconoce que hay sujetos especiales protegidos, que se trae a las normativas procesales una sentencia anticipada que antes en materia laboral no tenía en determinados asuntos, además que tiene enfoque de género”, dijo.



Así mismo la magistrada resaltó que el acoso laboral es uno de los temas más importantes de este nuevo código, pues la Corte desde ahora va a pronunciarse sobre estos casos.



“El acoso laboral no llegaba a la Corte Suprema de Justicia porque había un proceso especial de acoso. Ahora la Corte va a poder cumplir una función que es unificar la jurisprudencia y pronunciarse de temas tan sensibles y tan importantes como el acoso laboral”.



Por otro lado habló de la importancia de este proyecto en el tema de las pensiones.



“Imaginen una pensión, una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivientes. No puede suceder en Colombia que haya gente que muera esperando una respuesta de la justicia.Y este es el objetivo superior. Llegar a evitar que sucedan estas situaciones”, dijo.



Señalo finalmente que en las próximas semanas se realizarán audiencias públicas para debatir y enriquecer el proyecto con la participación de diversos actores sociales.