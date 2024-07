“Mis compañeros siguen viviendo el acoso”: Laura Andrea sobre comunicado del hospital

Tunja

Después de que el gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, Germán Pertuz, se pronunciara sobre la actuación dentro de la institución frente a la denuncia que puso Laura Andrea Salinas en enero de este año, la joven tunjana publicó un comunicado en sus redes sociales.

Inició agradeciendo el que tuviese la oportunidad de dar a conocer su caso en el hospital, pero así mismo dijo que le habían prometido que las cosas iban a cambiar, que no ha sido así y sus compañeros siguen sufriendo acoso de parte de Christian Rojas.

Así mismo, aclara que no estuvo en dos reuniones, sino que fue solo una y allí se acordó que la parte jurídica del hospital actuara, para que se llevaran a cabo las respectivas actuaciones. “Nunca se me comentó que debía presentar una denuncia ante la entidad competente, para que pudieran proseguir con el proceso, ya que como me habían comentado, primero iban a realizar la investigación, antes de escalar las cosas”, se lee en el comunicado de la doctora Salinas.

También asegura que nunca la retiraron de la rotación, como se menciona en el comunicado que emitió el hospital, porque cumplió con su internado en Ortopedia hasta el último día.

Finaliza enfatizando que toda la situación la expuso para que no se siguiera repitiendo en el hospital, pero que hasta el momento, y según el comunicado de la institución, sigue sin mencionarse al victimario Christian Rojas.