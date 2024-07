Esto responde el Hospital San Rafael de Tunja a la denuncia de Laura Andrea Salinas

Tunja

Mediante un comunicado, el gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, Germán Pertuz, indicó que en la institución se activaron los protocolos que tiene establecidos por norma, para darle trámite y atención a la queja que presentó la doctora Laura Andrea Salinas, cuando tuvo que hacer nuevamente un mes de residencia rotando por Ortopedia en enero del 2024 y mes en el que sufrió el presunto acoso sexual y laboral del especialista Christian Alberto Rojas Herrera.

En diálogo con Caracol Radio, el doctor Pertuz explicó que cuando ella acudió a hacer la denuncia, inmediatamente activaron el protocolo institucional para protección en este tipo de casos. “Ella se acerca directamente a la Gerencia con el coordinador de internos de su universidad, quien me solicita que nos reunamos porque había un tema muy grave. En mi oficina, ella me contó todo lo que estaba pasando e inmediatamente activo la ruta institucional, el 29 enero en horas de la mañana. Se le prestó el apoyo psicológico, jurídico e institucional, pero se le recomendó, tal y como lo dice el protocolo del hospital y de todas las entidades, entre ellas la Procuraduría, que colocara la denuncia formal ante el ente respectivo”.

El gerente llamó a la psicóloga clínica, a la coordinadora de las prácticas docentes institucionales, a asesoría jurídica, y a recursos humanos. Así comenzaron el soporte psicológico y jurídico, “de lo cual tenemos actas firmadas por la doctora Salinas, en las que consta que después de todo el apoyo psicológico, el hospital le recomienda tomar las acciones legales ante los entes competentes”.

Días después se reunieron con el coordinador de internos de la Universidad Juan N Corpas y coincidieron con lo mismo, en que el hospital le prestaba todo el apoyo y la trasladaban de rotación inmediatamente, pero la denuncia formal de los presuntos delitos tenía que ser colocada ante el ente competente, “ya que en el hospital no somos jueces ni estrados judiciales para hacer ese tipo de trabajo”, agregó Germán Pertuz en Caracol Radio. El propio 29 de enero se le pidió que pasara la queja y Laura Andrea lo hizo, por lo que el 2 de febrero el gerente del hospital se reunió con el coordinador nacional de internos y le presentaron todo el caso con la doctora Salinas presente en la reunión y el hospital insiste en brindarle todo el proceso, también retirándole inmediatamente de la especialidad, y solicitándole que ella presente las denuncias respectivas.

El domingo 28 de julio Laura Andrea tomó la decisión de denunciar en sus red social X, ante lo que el hospital empezó a revisar la contratación de Christian Rojas, quien tiene el derecho al debido proceso, según el doctor Pertuz. “Cabe anotar que este especialista está por contrato de prestación de servicios, no es de planta del hospital y, en esa modalidad, su clausulado contractual no tiene herramientas fuertes para tomar acciones disciplinarias distintas a la laboral, por eso es tan importante de que la doctora Laura haya tomado la decisión también de poner la denuncia ante el ente competente, de los delitos en los que presuntamente fue víctima”, señaló el gerente del hospital.

En ese orden de ideas, el hospital se solidariza. “Hacemos énfasis en que llevamos 18 meses de transformación, donde la tolerancia a cualquier tipo de agresión, tanto de personal hospitalario como del personal que viene, o de los pacientes, no está permitido”.

“Cero tolerancia hacia la agresión, hacia el acoso y hacia este tipo de prácticas que existen al interior de casi todos los hospitales de Colombia”, gerente del Hospital Universitario San Rafel de Tunja, Germán Pertuz —

El lunes 29 de julio sostuvieron una reunión de aproximadamente cuatro horas y media con los representantes de las universidades, para escuchar de primera mano todas sus inquietudes y con base a esto van a empezar a trabajar en la creación de una política institucional de cero tolerancia al maltrato y al acoso. “Nos trazamos una hoja de ruta, para que con base en esa política institucional, en los nuevos contratos que se inician con los especialistas en septiembre, se puedan incluir cláusulas que le permitan realmente al hospital suspender los contratos, tener acciones contractuales para tener más herramientas para que este tipo de cosas dejen de suceder.

Van a trabajar directamente con los internos del hospital que son aproximadamente mil estudiantes de medicina, fisioterapia, terapia respiratoria, bacteriología, auxiliares de enfermería y enfermería profesional: “la idea de la administración es brindarles unas condiciones dignas y seguras, y creemos que la mejor manera de hacerlo es establecer, de común acuerdo con los estudiantes, un protocolo institucional. Continuaremos con las mesas de trabajo para que realmente podamos dignificar la formación de los profesionales de salud”, enfatizó el doctor Germán Pertuz, gerente de la institución.

También comentó en Caracol Radio: “uno quisiera como entidad pública llegar más allá, pero estamos en un país donde hay una presunción de inocencia y pues ya será la justicia colombiana la que intentará definir la culpabilidad o no de Cristhian Rojas. Esto es muy claro porque veo en redes sociales que la gente me pide que eche al especialista y que qué hemos hecho. Lamentablemente acá hay unos contratos legales que deben cumplirse y si llego a incumplir o a dar por terminado un contrato de esos sin una debida causa, pues obviamente es exponer a la institución a una demanda laboral. Entonces la reunión de hoy martes 30 de julio, será con el presunto victimario el doctor Rojas, porque me imagino que iniciará con todo un proceso legal. Le hice una invitación para revisar la relación contractual y si estaba dentro de lo posible la diéramos por terminada para que él pudiera defenderse y estamos esperando su respuesta; igual el hospital con el área jurídica estará tomando las decisiones del caso, siempre protegiendo los intereses de los estudiantes”.

Frente a la pregunta si han recibido más denuncias de acoso sexual, el doctor Pertuz dijo que es la única queja hasta el momento. Aseguró que sí se han tenido otro tipo de quejas, que por el tema coyuntural de lo que sucedió recientemente en la Universidad Javeriana y en el 2023 con un estudiante boyacense de la Universidad de Los Andes, todo ese tema toma fuerza, y por eso se hizo la reunión con los estudiantes para revisarlas y les comunicó las respuestas de los especialistas, “porque hay que decirles “venga, esto están diciendo de usted, presente descargos” y pues las personas implicadas tomarán el rumbo jurídico al que tienen derecho”, finalizó el doctor Pertuz en el diálogo con Caracol Radio.