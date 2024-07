Gobernador Amaya respalda al gerente del Hospital del Valle de Tenza

Tunja

El gobernador, Carlos Amaya entregó el balance de una reunión después de las denuncias de presunto acoso laboral que involucran al gerente del Hospital Regional del valle de Tenza, Jesús Antonio Salamanca Torres.

En sus redes sociales escribió: “termino esta productiva jornada de trabajo en el despacho de la Casa de la Torre, en Tunja, reunido con el gerente del Hospital del Valle de Tenza, Jesús Antonio Salamanca Torres”.

Recordó lo que se ha hecho para mejorar la institución. “En mi primer Gobierno logramos sacarlo de la quiebra y ya superó el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero”.

Subrayó las capacidades del gerente a quien le dio su respaldo pese a las denuncias de acoso laboral y las renuncias masivas de médicos. “Creo que él es un hombre honesto y tiene mi respaldo para continuar en la gerencia. Sin embargo, le he pedido concentrar sus esfuerzos en mejorar el ambiente laboral, porque solo así se podrá lograr una gran gestión y hacer del hospital lo que todo queremos, una institución que preste excelentes servicios de baja y mediana complejidad para todo el Valle de Tenza. Esta gerencia ya radicó proyectos ante el ministerio de Salud, y la gobernación de Boyacá, a los que les pondremos el corazón para sacarlos adelante”.

El gobernador instó a las partes a cumplir los compromisos de las mesas de trabajo y les pidió a los médicos que habían presentado su renuncia que no se vayan.

“Espero que se cumplan los 69 compromisos de las mesas de trabajo que se dieron luego de mi visita y que el personal que había pensado irse, se quede. ¡El hospital nos necesita a todos!”, reiteró.

Además, anunció que un experto en salud, como el gerente de regiones, Yamit Noe Hurtado será su delegado en la junta directiva del hospital. Dijo que volverá para verificar los avances de los acuerdos y acompañar a todo el equipo del hospital.

Las críticas del diputado al gerente del Hospital

Durante un debate de control político el diputado John Alex López de la Alianza Verde criticó fuertemente al gerente del Hospital Regional del valle de Tenza, Jesús Antonio Salamanca Torres a quien calificó de tener una actitud soberbia.

“El gerente ha mostrado un desconocimiento y una soberbia preocupantes, desestimando las denuncias tanto de médicos como de la comunidad. La queja generalizada sobre el manejo del hospital en los últimos meses es evidente y preocupante”, dijo el diputado quien también criticó el deterioro del clima laboral en el hospital y urgió al gerente a hacer una pausa y corregir el rumbo. “Quedan cuatro años de mandato, y si no se toman medidas correctivas, la situación solo empeorará. Esta es una oportunidad para que el gerente rectifique y se comprometa a mejorar”, añadió.

Recordemos que, en el Hospital del Valle de Tenza, las dificultades han aumentado considerablemente desde el nombramiento de Jesús Antonio Salamanca como gerente.

Las denuncias de acoso laboral por parte de médicos, enfermeras y demás personal han generado un ambiente de tensión y malestar entre los empleados del centro de salud, lo que llevó a una reunión que se extendió por más de seis horas y donde se abordaron las denuncias de presunto acoso laboral y otros temas que aquejan al personal.

Durante la reunión, se mencionó que previamente se habían realizado cuatro jornadas de preparación para tratar los temas expuestos. Estas discusiones tenían como finalidad exponer la situación ante el asesor para las regiones, Yamit Noe Hurtado, y el secretario de salud del departamento, Óscar Jiménez.

Una de las principales preocupaciones expresadas por los funcionarios del hospital es la situación contractual. La gobernación objetó la sugerencia de que los empleados viajaran hasta Tunja para resolver sus contratos. El personal médico manifestó su frustración por el incumplimiento de los compromisos y la ineficacia de las soluciones propuestas. Además, señalaron la carga laboral excesiva, con médicos trabajando turnos de 24 horas seguidas.

Un médico comentó: “La verdad, me pongo en el lugar de mis compañeros y veo que estamos en una crisis que llevamos ventilando durante 2 o 3 meses por lo que se perdió la confianza. No estaríamos en esta situación si se hubieran cumplido las promesas hechas por el doctor Jesús”. Este problema ha afectado no solo al personal, sino también a los pacientes, ya que el número de médicos ha disminuido drásticamente.

El personal también expresó que, antes, el hospital funcionaba bien, pero con el nuevo gerente se cambiaron las reglas del juego, lo que ha causado descontento y pérdida de confianza. Un tema recurrente en la reunión fue el acoso laboral, que sigue siendo una gran preocupación para los funcionarios. Un exfuncionario dijo: “Me duele que no se haya respetado la palabra que se dio aquí. Nosotros éramos 16 médicos y ahora contamos con solo 8, donde uno trabaja 24 horas seguidas, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y los pacientes”.