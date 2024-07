Primera guía de polillas en Colombia: ¿Quién la escribió y para qué sirve?

En la cultura popular las polillas son asociadas a la mala suerte por lo que las personas le tienen miedo y hasta llegan a matarlas. La mayoría de veces estos animales son ignorados en su existencia, tanto por las personas del común como por los científicos, y asimismo ignoran su papel en el ecosistema.

En diálogo con Caracol Radio, Rodrigo Bernal, botánico y autor de la primera Guía de Polillas Colombianas confesó que a él le pasó lo mismo que a la mayoría de las personas. “Me pasó lo normal que le pasa a la gente y es que las había visto allí en las luces durante toda la vida. Pero nunca les había prestado atención”.

Hasta que se fue a vivir a la Reserva Natural Guadualito, en el Quindío . Ahí, comenzó a fotografiar algunas polillas. En 2017, con su amiga Blanca Martínez empezaron esta actividad por diferentes lugares del país.

“Nos dimos cuenta que teníamos material para hacer una guía que no existía en América Latina, nada parecido. Y muy poquitas comparables a nivel mundial. Es un tema demasiado descuidado a nivel mundial en términos de no solo de investigación científica, sino de la relación con la gente. No hay libros que le permitan a la gente aprender de polillas y por eso están en ese estado de abandono”, afirmó Bernal.

Polilla. Foto: Cortesía Rodrigo Bernal. Ampliar

Un animal nocturno poco estudiado

Al preguntarle al científico sobre por qué es un animal que no ha sido estudiado, Bernal no respondió que es porque las polillas son animales nocturnos, pero que en muchas culturas son asociadas a cosas negativas. Debido a estos dos factores es que muchas personas les temen o desprecian y no les interesa conocerlas.

Bernal comparó la situación de las polillas con la de las aves hace muchos años cuando en 1986 apareció la primera guía de aves de Colombia.

“¿Cómo se espera que la gente conozca las aves si no hay una herramienta que les permita conocerlas? Y si no las conoce,¿cómo se espera que la gente las quiera y las proteja? Lo mismo es con las polillas, con el agravante de que las polillas tienen esta mala reputación que les acaba de hacer más difícil la cosa”, indicó el botánico.

La primera guía de polillas en Colombia

De ahí nació la idea de crear una guía, la primera en Colombia sobre polillas. “Yo estoy obsesionado por las guías porque yo estoy obsesionado con llegar a la gente con el conocimiento. Y si yo descubrí alguna cosa y la conocí soy un privilegiado y casi que es mi deber dárselo a conocer a la demás gente”, resaltó Bernal.

Para él, las guías le permiten a las personas conocer lo que ven a su alrededor y por ende, proteger lo que conocen.

Rodrigo explicó que las polillas son muy importantes para el ecosistema, “tienen toda la misma importancia en los ecosistemas que tienen las mariposas. Con una diferencia, que hay 7.5 veces más especies de polillas que de mariposas. Entonces es fácil adivinar que su papel en los ecosistemas es 7.5 veces más importante que el de las mariposas o algo por el estilo”.

El polilliturismo

Alrededor de este tema, Bernal creó el término de ‘polilliturismo’ para referirse al turismo que llega al Quindío a ver polillas.

“Ya he tenido cuatro grupos de turistas que vienen a la Reserva exclusivamente a ver polillas y así lo dicen cuando reservan, voy exclusivamente a ver polillas”, y añadió que espera ver crecer este turismo a medida que van a seguir desarrollando guías.

Dato curioso: El árbol de los lepidópteros, que es el grupo que comprende las mariposas y las polillas, es un árbol evolutivo que tiene millones de años.

Han evolucionado en los últimos muchos millones de años y hay 150 mil especies en todo el mundo. De esas 150 mil especies el 88% son polillas y hay solamente una ramita de donde salen las mariposas, que son el 12%.

Entonces en realidad no es que las polillas sean mariposas nocturnas, es que las mariposas son polillas diurnas.