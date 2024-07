Cuánto tiempo puede estar un venezolano legalmente en Colombia: Esto dice la ley

El pasado domingo 28 de julio Venezuela vivió una nueva jornada electoral, un evento que era seguido por los ojos del mundo, pues se esperaba que en esta ocasión las elecciones fueran transparentes y los resultados terminaran a favor de la oposición. No obstante, una vez más Maduro fue proclamado como presidente.

Tras esto, varios funcionarios de distintos países ha solicitado que se realice un recuento, en donde estén personas de otros países para garantizar la transparencia del proceso. Así las cosas, han señalado que la elección del pueblo venezolano y su voto no llevarían a Maduro al poder.

En la mañana de este lunes 29 de julio, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, solicitó que se haga un “conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente, para despejar cualquier duda sobre los resultados”.

Antony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, explicó que “Ahora que concluyó la votación, es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas”, indicó.

Otro de los que se pronunció fue el presidente chileno, Gabriel Boric, quien expresó que le parece que los resultados son “difíciles de creer”. Además, solicitó “total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, agregó.

Ahora bien, recordemos que desde la llegada al poder del expresidente Chávez y, posteriormente, Maduro, las cosas no han sido fáciles para los venezolanos. Con los años han evidenciado cómo la economía es cada vez más débil. A su vez, la poca garantía de los derechos humanos los ha perjudicado de manera considerable, por lo que muchos han visto como mejor opción dejar a Venezuela.

¿Cuántos venezolanos hay en Colombia?

Muchos venezolanos optan por viajar de manera terrestre para dejar a Venezuela y una de sus primeras opciones es pasar por Colombia para llegar a otros países o quedarse en el territorio colombiano. Aunque también hay venezolanos que llegan a Colombia por vía aérea.

El pasado mes de febrero el Ministerio de Relaciones Exteriores compartió el Informe de migrantes venezolanos en Colombia. Con esto, específico que para “febrero 29 de 2024, se encontraban presentes en Colombia 2.845.706 migrantes de Venezuela. De estos: 74.959 se encontraban en el país de manera regular, 2.284.675 estaban siendo o habían sido regularizados en el marco del ETPV, 486.072 se encontraban en el país de manera irregular”.

El informe también asegura que Bogotá es la ciudad con más migrantes, en total para febrero eran 599.480. Después de la capital, los departamentos con mayor porcentaje de esta población son Antioquia con 391.582, Norte de Santander con 335.015, Atlántico con 203.969 y Valle del Cauca con 199.122.

Las ciudades después de Bogotá con mayor número de venezolanos son: Medellín con 239.479, Cúcuta con 217.896, Barranquilla con 140.906, Cali con 130.070 y Cartagena 69.981 2,46%

No obstante, el estudio señala que “para febrero de 2024, se encontraban migrantes de Venezuela en los 32 departamentos del país y Bogotá, así como en 1.084 municipios de Colombia.”

Ese mes el 51,75%, es decir, 1.472.655 personas eran del género femenino y un 48,23% eran del género masculino con 1.372.480 personas.

Ese mismo informe detalló que las cifras de venezolanos en el país han disminuido en los últimos meses. “La variación vista en este mes, hace de febrero de 2024 el decimocuarto mes seguido para el que se presenta una reducción en la población migrante venezolana frente al mes anterior. Desde diciembre de 2022, mes en el que se alcanzó el pico histórico de esta medida, la población migrante venezolana en Colombia se ha reducido en 1,76%.”

¿Cuánto tiempo puede estar un venezolano legalmente en Colombia?

Este aspecto depende de la legalidad con la que estén los venezolanos en el país y su tipo de visa. Sin embargo, Colombia ha generado todo un mecanismo para brindarle garantías de estadía a los venezolanos debido a la situación que enfrenta su país. Muchos dejan Venezuela y permanecen en Colombia de forma ilegal o indocumentados

Por la masiva migración de venezolanos que se ha dado en los últimos años, hace un tiempo se consolidó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Con este se les brindan ciertos beneficios. “Es un mecanismo jurídico de protección temporal para las personas refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia”.

Los venezolanos que estén registrados en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos tienen no solo la opción de hacer legal su estadía, sino también de “acumular tiempo de estadía en Colombia para hacer la transición del régimen de protección temporal a un régimen de migración ordinario; es decir, tendrán 10 años para obtener una visa de residente”. Para más información dé clic aquí

Por otra parte, está el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), con el cual pueden acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP) que es por un período de dos años, con este tienen acceso a servicios básicos de salud, educación y trabajo dentro del territorio nacional y es para regularizar su permanencia en Colombia por un tiempo.