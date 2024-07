Reelección de Nicolás Maduro: diferentes sectores políticos denuncian fraude electoral

El pasado domingo 28 de julio se llevaron las elecciones presidenciales en Venezuela para el periodo 2024-2030, en las que el actual presidente, Nicolás Maduro, fue reelecto, luego de que el Consejo Nacional Electoral de este país confirmó en horas de la noche que el líder del chavismo obtuvo el 51% de los votos totales con el 8′% de las mesas escrutadas.

Este hecho fue foco de muchas críticas, puesto que hubo diversas denuncias por parte de la oposición sobre procesos que se realizaron de una manera irregular. Por esta razón, en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio estuvieron diferentes invitados de varios sectores políticos en el país y el extranjero para hablar sobre este tema y dar su opinión al respecto. A continuación le contamos lo que dijeron.

Maduro presionó al CNE para quedarse con la victoria, fue asqueroso: Iván Duque

Inicialmente, comentó: “No solamente es un robo flagrante, sino un golpe al mandato popular. La resistencia democrática de Venezuela, contra todas las adversidades, ayer ganó las elecciones, no solo por las encuestas a boca de urna, sino también por toda la información que se fue conociendo de las actas en todo el territorio venezolano y adicionalmente por los centros de investigación de Estados Unidos que ha participado independientemente”.

“Claramente, aquí hay un robo, una usurpación, y como lo denuncié ayer en mi cuenta personal de X, el plan de Maduro fuer presionar al CNE para que le diera la victoria sin haber terminado todo el proceso de actas, creo que ha sido tan asqueroso que la comunidad internacional tiene la obligación de ejercer la presión, no solo para no reconocer el triunfo de Maduro, sino para exigir que se respete el mandato popular”.

Play/Pause Maduro presionó al CNE para quedarse con la victoria, fue asqueroso: Iván Duque 11:05 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1722255527_761_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Petro como presidente está mudo, su silencio es cómplice de un fraude electoral: Claudia López

El silencio de Petro sobre los cuestionados resultados electorales del vecino país también desataron una ola de críticas contra el Gobierno Nacional por parte de sectores de izquierda y derecha. En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López calificó la posición del presidente como cómplice de la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano:

“Es increíble y sorprendente. Gustavo Petro habría denunciado a gritos que en Colombia se hiciera proceso electoral con el nivel de arbitrariedad y fraude del que se está haciendo en Venezuela y hoy como presidente de Colombia está mudo, ese señor que es un tuitero enfermizo no ha puesto un solo mensaje en casi 24 horas, ha guardado silencio cómplice con un fraude electoral en ciernes en Venezuela”.

Según con lo expresado por la exalcaldesa, aunque si bien, el pronunciamiento del presidente de Colombia no detendrá el fraude electoral cometido por Maduro, sí es su responsabilidad la posición que asume en todas sus relaciones internacionales y nacionales con Venezuela, “con un gobierno que se robó unas elecciones ante los ojos del mundo”:

“Es lo que le corresponde a todos los demócratas del mundo, sirva o no sirva aparentemente en el corto plazo, es denunciar el fraude en Venezuela, es no reconocer a Maduro como presidente legítimo, es denunciar que el régimen de Maduro se constata y se ratifica como a una dictadura y que a los venezolanos lo seguiremos apoyando en su lucha por la libertad y la democracia, eso es lo que depende de nosotros y eso es lo que debemos hacer tenga o no tenga mayores efectos en el corto plazo”.

Nunca se derroca una dictadura, se le gana una dictadura, no se sale de una dictadura de manera fácil y sencilla”, agregó.

Play/Pause Petro como presidente está mudo, su silencio es cómplice de un fraude electoral: López 13:32 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1722259557_818_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

“No hay manera de que Maduro pueda probar un solo número”: Julio Borges

Según el exdiputado, el régimen del presidente de ese país, manipula la información para crear una imagen falsa de estabilidad y progreso, mientras que la realidad en las calles es muy diferente.

“Esto es algo que se sabía, que esta gente iba a desconocer un resultado tan absolutamente abrumador como el que hubo. Todas las encuestas, que se hicieron desde meses y las ultima que se hizo que apenas tenía hora, presentaba esa proporción de victorias para Edmundo”.

Estas recientes declaraciones se producen en un momento de creciente tensión política y social en tierras venezolanas. Esta nación ha estado sumida en una crisis económica durante años, con hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y un colapso generalizado de los servicios públicos.

Bajo este concepto, las cifras oficiales presentados por el gobierno de Maduro han sido objeto de debate y controversia.

De igual forma, aclaró: “desde el principio, me refiero a desde hace varios días, intuíamos que la trampa de Maduro iba a estar, en no dejarnos tener acceso a las actas, eso es algo que es rutinario en cualquier elección”.