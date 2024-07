“Los resultados en Venezuela no son creíbles”: expresidente Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos. (Photo By Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

Colombia

El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que los resultados de las elecciones en Venezuela, que dieron como ganador a Nicolás Maduro con un 51,2%, no se pueden reconocer hasta que no haya total transparencia y tengan el aval de los observadores internacionales.

“Los resultados en Venezuela no son creíbles. No se pueden reconocer hasta que no haya total transparencia y sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen”, dijo el exmandatario.

A través de su cuenta de X el expresidente y Nobel de Paz, aseguró que: “El mundo democrático debe manifestarse para defender la democracia”.

¿Qué ha dicho el Gobierno de Colombia sobre las elecciones en Venezuela?

El Canciller Luis Gilberto Murillo, a través de su cuenta de redes sociales, aseguró que es clave que se escuchen las voces de todos los sectores del vecino país y que es importante despejar cualquier duda sobre los resultados electorales.

Murillo señaló que hizo un llamado “para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente”.