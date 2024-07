Lorelei Tarón contó los momentos de angustia que vivieron tras sufrir accidente casero

Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, y toda su familia, vivieron momentos de angustia durante este viernes, luego de sufrir un accidente doméstico que los obligó a ser hospitalizados en un centro médico a las afueras de Bogotá. A raíz de dicha situación, Falcao no viajó con Millonarios a Valledupar para el partido de este domingo ante Alianza FC.

A través de sus redes sociales, la misma Lorelei contó cómo se presentaron los hechos y agradeció por los mensajes de apoyo que recibió, además del personal médico que los atendió durante esta emergencia.

“Gracias por sus mensajes y buenos deseos ¡Estamos bien gracias a Dios! Lo que ha pasado es que prendimos un calefón (calentador de agua) que no tenía vía de escape y el monóxido de carbono nos intoxicó a todos”, inició contando en su cuenta de Instagram.

“Pasaron muchas horas desde que lo prendimos y pensamos que el olor era normal, yo estaba haciendo ejercicio con Jedi y mi papá en la parte de abajo (Donde está el calefón y la vía de escape), pasaba el tiempo y yo estaba súper mareada, pero pensé que era la altura. Jedi subió con mi papá a la parte de arriba que estaban las niñas con mi mamá”, explicó.

“Cuando subo 10 minutos después que Jedi, él viene llorando que se siente mal y que quiere vomitar, lo alzo y me siento en el cuarto de las niñas, Jedi se duerme, lo cual me pareció súper raro y yo empecé a sentir sueño y me dormí, de repente subió un olor demasiado fuerte y la señora que nos ayuda en la casa empezó a gritar que salgamos rápido afuera, salimos porque el olor era insoportable, Annette llorando que se sentía mal, Jedi dormido, yo veía el mundo al revés”, reveló la cantante argentina.

Quien finalmente concluyó en su relato: “rápidamente mi papá entro para apagar el calefón, pero él ya estaba vomitando y sin fuerzas, de ahí salimos corriendo al hospital, mi papá, Jedi, Annette y yo que teníamos los síntomas más fuertes, pero al rato llegaron mi mamá, Domi, Heaven y Desi, porque empezaron con síntomas como vomito y mucho dolor de cabeza”.

Lorelei agradeció, por último, a Dios y el personal médico que la atendió, a ella y a toda su familia, dando un parte de tranquilidad. “Gracias a Dios no pasó nada grave y menos mal no fue de noche, porque ahí sí iba a ser otra historia. Dios nos ha guardado y damos gracias a Él por protegernos. También gracias a todos los doctores y enfermeras de la clínica Marly de Chía por su excelente atención y el cuidado de mi familia”.

Se espera que Falcao reaparezca con Millonarios el próximo viernes, cuando el equipo bogotano estará recibiendo al Deportes Tolima, en juego válido por la cuarta fecha del fútbol colombiano.