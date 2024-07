Casas de opositores venezolanos en zona de frontera fueron vandalizadas

Cúcuta

A pocas horas para darse la apertura de las urnas, en el estado Táchira, zona de frontera, líderes opositores al gobierno de Nicolás Maduro aseguran que sus viviendas fueron vandalizadas.

Los hechos se dieron en los municipios en Guásimos y Bolívar. Las viviendas de varios líderes opositores al gobierno de Nicolás Maduro fueron marcadas con grafitis que dicen “Dejen quieto lo que está quieto” y justo al lado dibujaron un círculo negro con un punto en el centro. El hecho también se registró en una clínica y un templo religioso.

“Estamos aquí, al frente de mi casa, en el barrio Cumare, San Antonio del Táchira. Acabaron de venir los locotrones del PSV, municipio de Bolívar, a rayar al frente de mi casa” dijo William Gómez, exalcalde de Bolívar.

El líder opositor fue más allá y señaló a quien él considera responsable de estos actos. “Alcaldesa Sandra Sánchez, Yorley Ortega, Edisson Silva, Miguel Puche, ojo porque yo los conozco muy bien, a mi no me meten miedo ni me asustan. Los responsabilizo de cualquier acto ante mi integridad física y de seguridad que me pueda ocurrir” dijo Gómez a través de un video.

“Ahí está, el frente de mi casa acabada de marcar por estos individuos. Así que locotrones, tengan mucho cuidado porque yo no les tengo miedo” finalizó el ex mandatario.

Las comunidades también denunciaron el robo de varias motocicletas.