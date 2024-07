No acompañaremos la mencionada Asamblea Nacional Constituyente: Nadia Blel

Colombia

En su primer discurso como presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, habló sobre la postura que tendrá la colectividad sobre varios temas que están en discusión en el país, entre ellos la idea de un fast track y la constituyente: “No acompañaremos la mencionada Asamblea Nacional Constituyente”.

“No vamos a acompañar la Asamblea Nacional Constituyente, no apoyaremos la reelección, como ustedes saben ha sido una bandera del Partido Conservador, es una ley del Partido Conservador la prohibición de la reelección en el país. No apoyaremos ningún fast track ni ningún otro mecanismo que no genere ni de las garantías, pero sobretodo que ponga en riesgo nuestra democracia”, aseguró Blel.

Aseguró, además, que mantendrán la independencia frente al Gobierno de Gustavo Petro y frente a las formas que se están tramitando en el Congreso de la República.

“Defenderé la independencia y sustentaremos con argumentos y responsabilidad nuestras posturas en el Congreso”, indicó Blel durante el Congreso ideológico y programático del partido Conservador, que se está desarrollando en la ciudad de Cartagena.

La senadora Nadia Blel, al ser elegida por el Directorio Nacional, se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia del Partido Conservador en 175 año de existencia.