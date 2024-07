Joan Castro relata cómo fue su lucha con Falcao en el clásico Millonarios Vs. Nacional

Joan Castro, en exclusiva con El Alargue de Caracol Radio, comentó sobre el pasado partido contra Millonarios y los próximos retos que enfrenta el Atlético Nacional, es decir, su partido contra el Once Caldas. El defensa comentó que ya tienen su mente en la siguiente fecha y las ganas que tiene el equipo con seguir sumando. Nacional se ratificó como primero de la tabla después de su victoria contra el club bogotano, donde el oriundo de Palmira abrió el marcador a pocos minutos de iniciado el encuentro.

Joan Castro ha venido con un desempeño positivo en sus últimas apariciones, sumando minutos y dándole salida al equipo por su banda. El jugador ha conseguido jugar los noventa minutos de los partidos disputados en este segundo semestre, participativo, aportando en ataque y, sin duda, mostrando compromiso en defensa. Sus apariciones ayudan a Nacional en profundidad, cuando se trata de apoyar en ataque.

La temporada pasada, en el torneo de Apertura, el lateral fue pieza clave, aunque resaltó que vivieron muchos momentos difíciles durante el semestre. Sumando un total de 20 partidos con la camiseta del Nacional, el lateral continúa con su motivación intacta y entusiasmado con que su equipo pueda seguir sumando puntos y mantenerse a la cabeza del torneo de Clausura de la Liga colombiana. El vallecaucano se ilusiona con el rendimiento de su equipo, afirma que todos tienen motivación y contentos también por su nuevo compañero de equipo, David Ospina, que llegó al verde después de su paso por el Al-Nassar en la liga Saudí.

Un balance positivo para el arranque de Nacional y 9 puntos en 3 partidos

Concentrados en Once Caldas y el partido contra Millonarios

“Ya estamos en Pereira, seguimos enfocados en lo que se viene, el partido con Millonarios pasó. Estamos pensando en el partido del sábado contra Once Caldas para llevarnos esos puntos para la casa”. Habló de la jugada previa al gol contra los embajadores y esto dijo: “La verdad si miré a Viveros, pero en el partido pasado contra América tuve una igual, y entonces ya todos mis compañeros y ya con Edwin lo teníamos hablado. Él me dijo que cuando la tuviera ahí que pateara. Entonces eso fue lo que hice y gracias a dios se me da el gol”.

Nacional arranca bien: balance del torneo pasado y el actual

“Ahora más que todo se están viendo los frutos, el semestre pasado fue muy difícil, pasamos por algo muy complicado, pero ahora gracias a dios se está viendo todo. Seguimos trabajando con mucha humildad, en silencio y venimos dándole con toda, y vamos por mucho más”.

Los puntos fuertes del Atlético Nacional y el juego de Repetto por las bandas

“Es algo que ha caracterizado a este equipo y que me lo pide mucho el profe, que tenemos que darle mucha salida al equipo, tenemos que salir con agresividad. Y bueno, creo que es ha sido algo muy importante para que todo el equipo hoy este donde este”.

Enfrentamientos contra Falcao en su carrera

“De hecho a mí en las charlas técnicas, yo soy el elegido para marcarlo a él en los tiros de esquina. Entonces sí, en el partido tuvimos ese duelo en los tiros de esquina y gracias a dios todo salió muy bien, como se había hablado y como se venía trabajando. Vimos algunas jugadas, Falcao tiende mucho a estar en el punto penal y arrancar hacia delante. Entonces siempre estuve como muy atento porque sabemos que si le daba cualquier chance Falcao es Falcao, por eso tenía que estar muy atento”.

La llegada de un referente para el fútbol colombiano

“Todos acá estamos demasiado motivados, demasiado alegres, contentos porque son unas grandes personas. Más que grandes jugadores, son unas grandes personas y estamos todos aquí de la mano de David (Ospina), de la mano de Edwin (Cardona), formando una gran familia y eso es lo que nos está llevando a conseguir lo que estamos consiguiendo ahora. Esperamos seguir por el camino que estamos llevando”.

¿Qué hay por mejorar?

“Creo que por mejorar, te digo en este partido, cuando nos fuimos arriba del marcador, creo nos faltó un poco más de control, de pelota, del juego. Por momentos, siento que nos desesperamos, perdimos muchas bolas y de hecho, ellos tuvieron para empatarnos. Entonces yo creo que por mejorar, esas cosas ahí, manejo de la pelota, pero de resto el equipo yo siempre lo veo muy unido, siempre echando para el mismo lado”.

Estas fueron las declaraciones que dio Joan Castro en entrevista exclusiva con El Alargue.