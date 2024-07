Jhon Duque, sin pelos con Millonarios: esto dijo sobre volver al equipo

El nombre de Jhon Duque no es muy bien recibido por parte de la afición de Millonarios, club en el que jugó entre 2017 y 2021. Después de pasar a Atlético San Luis de México, el volante decidió fichar por Atlético Nacional en 2022, clásico rival del cuadro embajador, por lo que partiendo de esto, la afición no gusta del bogotano e incluso se ha ido silbado de El Campín.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Duque, de 32 años, se refirió a su salida del conjunto Verdolaga, pues tenía contrato válido hasta diciembre del presente año, pero llegaron a un acuerdo para poner fin al vínculo. Ante una posibilidad de regresar a Millonarios, no cerró la puerta.

“Si es lo que Dios pone, claro que sí”, inició diciendo. “Creo que eso hace parte del profesionalismo de uno, cuando llegué a Nacional lo veía como una situación difícil, pero me siento orgulloso, los retos nunca nos deben dar miedo”, respondió sobre la eventual posibilidad de regresar a Millonarios.

¿Hubo acercamientos de Santa Fe?: “No, inclusive hablé con mi representante y me preguntó ¿para dónde vamos? ¿qué vamos a hacer? y le dije: ‘Espere asimilo esto, porque me cogió muy desubicado, me dio tres días con mi familia y no he hablado con nadie de fútbol para no llenarme de ansiedad (...) Estuve por Tolima porque iba de camino, estaba con Henry Rojas que es muy amigo mío, pero no he tenido acercamientos con ellos”

Respecto a su salida de Nacional, manifestó que lo tomó desprevenido. “Todavía no he contemplado nada, fue algo que me cogió fuera de base porque uno ya empieza a hacer ciertos planes, estaba muy acomodado, ahora debemos esperar y mirar que se viene en el camino. Yo había hablado con el técnico hace un tiempito, me dijo que no me iba a tener muy en cuenta y le dije que me podía decir antes cuando se supo de los otros compañeros. La idea era quedarme, pero llegamos a un acuerdo y finalizamos el contrato”.

Entretanto, no le cerró la puerta al retiro: “En este momento de mi vida, no quiero irme de Colombia, quiero estar con mi hijo que vive en Bogotá (...) No sé si el retiro, la verdad he pensado muchas cosas, quiero descansar y estar con mi familia. Para tomar una decisión de estas no se puede apresurar, ahorita estoy relajadito, acaba de llegar Henry Rojas entonces estoy con amigos y ya miraremos”

