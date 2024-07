🔴EN VIVO | Inauguración de Juegos Olímpicos 2024: Siga EN DIRECTO y gratis desde Colombia

85 barcos desfilarán por el Sena para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos

It’s almost time for 85 boats to take to the Seine for the most unique Opening Ceremony in the history of the Olympic Games!



The athletes are ready. ūüí™ Are you?



Watch along right here:

ūüĒó https://t.co/XzKcPINrgC#Paris2024#OpeningCeremonypic.twitter.com/y32TWr5QLx