“Soñaba con ser un gran ciclista”: Familia de Dilan Camilo

Popayán, Cauca

Rechazo y consternación en el Cauca generaron los acontecimientos registrados en el corregimiento de El Plateado en el municipio de Argelia donde un explosivo cayó en una cancha sintética donde se desarrollaba un partido de fútbol.

La acción le causó la muerte a Dilan Camilo Erazo Yela de tan solo 10 años y heridas a otras 12 personas.

Tras lo ocurrido fue convocada una marcha por la paz en Popayán en la que participaron mandatarios, instituciones y comunidad en general. Familiares del menor se unieron a la jornada y se pronunciaron tras el repudiable suceso.

Rubiel Yela recordó a su sobrino: “era un niño que tenía sueños y uno de ellos era ser un gran ciclista. Le gustaba montar bicicleta en el pueblo. Amaba su estudio, compartía con su familia y amigos, y era muy cariñoso. Es muy triste no solo para la familia sino para el país, que un niño pierda la vida de esta manera”.

Dilan Camilo cursaba quinto grado en la institución educativa técnica Miguel Zapata.

Dorelly Navia fue la profesora de Dilan Camilo e indicó que “era muy tranquilo. Cuando le llamaba la atención respetuoso. No tenía dificultades en el salón, era amable y compañerista (…) Es muy difícil mirar a los niños y explicarles la situación”.

El féretro del menor fue trasladado hasta la capital del Cauca donde se cumplió la velación y se le dio cristiana sepultura.

La investigación

Entretanto el alcalde de Argelia, Osman Guaca le pidió a la Fiscalía General esclarecer en el menor tiempo los hechos que rodearon la muerte del estudiante: “hay unas versiones de las comunidades que dicen que el artefacto vino de un lado pero otras señalan que vino de otro sector. En consecuencia le he pedido a la Fiscalía para que se traslade al sitio y nos dé razón en la prontitud de lo que realmente sucedió”.

Rubiel Yela agregó que “como familia buscamos que se esclarezcan los hechos, esperamos resultados y noticias, y que se haga justicia. No estamos juzgando a nadie solo necesitamos claridad frente a lo que pasó”.

Movilización por la paz

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán convocó a una nueva y gran movilización por la paz: “Nuestros hijos, nuestros nietos están cayendo en la guerra y no están participando en ella. Tengo el mismo dolor. No estamos de acuerdo que los niños y niñas ya no vuelven a la escuela porque les arrebataron la vida. Que este sea el inicio de la gran movilización por la paz en el Cauca”.