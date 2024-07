Sicariato en Floridablanca

Bucaramanga

Los hechos ocurrieron al rededor de las 8:40 p.m. cuando un hombre identificado como Edison Cáceres, se encontraba frente a una vivienda.

Estos fueron los acuerdos a los que llegó el MinTIC con Santander

Una motocicleta con dos hombres abordo llegaron al lugar y quien iba de parrillero accionó un arma de fuego, propinándole un disparo en su cabeza.

👮‍♀️#Judicial | Un nuevo sicariato se presentó en las últimas horas en el barrio Los Robles de Floridablanca.



Un hombre identificado como Edinson Cáceres fue asesinado por sicarios que se movilizaban en motocicleta. pic.twitter.com/PdEsphtUba — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 25, 2024

“El alcalde no quiere darnos la cara”: comunidad del Barrio Bosquecitos en Girón

Erika Jaimes, edil de la comuna 4 habló un poco del panorama que se vive en ese barrio: "

“la situación de esta y de todas las comunas del municipio está bastante insegura y peligrosa. Se ve mucho consumidor y vendedor de sustancias alucinógenas. Es bastante preocupante”.

“292 millones de pesos se gastan en una parranda”: director de la Ungrd a Sneyder Pinilla

Según vecinos, Edison Cáceres, era un hombre que no se metía con nadie sin embargo las autoridades no han dado información oficial por lo que no se sabe si se trata de un ajuste de cuentas.