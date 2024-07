Estos fueron los acuerdos a los que llegó el MinTIC con Santander

Bucaramanga

Durante la reunión que se sostuvo en el Club del Comercio Bucaramanga con el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, los alcaldes del departamento y el gobernador de Santander Juvenal Diaz Mateus, se señaló una de las cosas que más le hacían falta al departamento en materia de tecnología:

“Todos los colegios a los que voy me piden computadores. Si queremos impactar en las escuelas, hagamos un esfuerzo grande para lograr adquirir estos equipos, porque en un municipio pequeño pueden necesitar diez o doce equipos pero en uno de sexta categoría pueden necesitar hasta 500 mil. A mí no me interesa las contrataciones, me interesa que llegue la obra al departamento y se resuelva el problema”. Dijo el Gobernador.

Hoy en el departamento se entregaron 861 computadores a instituciones educativas. En San Gil 523 y el resto se entregará esta tarde en Lebrija.

¿A qué acuerdos llegó el Ministro con el Gobernador?

Crear una bolsa para compra de computadores dirigidos a las instituciones educativas. Ahí la Gobernación va a poner una parte, el Gobierno otra y se espera que los alcaldes de los municipios también aporten.

Invertir alrededor de 20.000 millones de pesos para conectividad de escuelas, donde se va a conectar 57 escuelas con 5G y construir dos centros potencia de formación de inteligencia artificial, uno en Barrancabermeja y otro en Floridablanca con recursos del MinTIC y la Gobernación.

El día miércoles el ministro vuelve a Santander con las empresas de prestación de servicios y empresas privadas para hacer una mesa de conectividad porque uno de los acuerdos es mejorar el tema de la señal de celular y la cobertura en Santander. El gobernador se comprometió a hacer un mapa de conectividad.

Finalmente, el MinTIC ofreció todos los cursos de formación que hay en Cenatec. Hay 240 mil becas para todos los santandereanos que se quieran inscribir.