“La agenda de gobierno es una y su agenda personal otra”: Zuleta arremetió contra Cristo

Congreso

Esta semana el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, empezó las reuniones con los distintos partidos para empezar a socializar la agenda en la que trabaja el Gobierno para esta legislatura. Tras el primer encuentro, que fue con la bancada del Pacto, la senadora Isabel Zuleta reclamó por uno de los proyectos.

“Enviarle desde estos micrófonos un mensaje a nuestro ministro Juan Fernando Cristo y decirle que su agenda no es nuestra agenda, que su proyecto de autonomía territorial no es el proyecto progresista, y que no intente confundir a la ciudadanía, nosotros no nos dejamos confundir, la agenda de gobierno es una y su agenda personal es otra”, recriminó la congresista.

En efecto, en la agenda que ha empezado a socializar el gobierno hay un acto legislativo sobre autonomía territorial. Sin embargo, si bien no se conoce mucho sobre esta iniciativa, el presidente Petro ya había indicado que podían encontrar puntos en común con el ahora expresidente del Senado, Iván Name, sobre esta bandera de descentralización, que es uno de los puntos que defiende Name.

Ahora bien, sobre este proyecto como tal y sobre las críticas de Zuleta, el ministro Cristo no se ha pronunciado de manera pública. En las dos semanas de trabajo que lleva, esta es la primera diferencia que tiene con aliados del Gobierno.