Jhon Duque: “Yo veo a Millonarios campeón hace rato”

Jhon Duque, futbolista colombiano de Atlético San Luis de México, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su presente en el fútbol 'azteca'. Del mismo modo, se refirió a jugadores colombianos que actúan en esa liga y su posibilidad de llegar a la Selección, así como también aprovechó para hablar de Millonarios.

El bogotano de 28 años contó cómo le ha ido en esta experiencia en el fútbol internacional, algo que él estaba esperando desde hace tiempo y que se le dio a inicios de este año.

Le puede interesar:

"Era una experiencia que estaba esperando hace muchos años y no ha sido fácil. En el tema deportivo no pude tener la continuidad que esperaba tener, pero hay que entender el camino que Dios prepara para uno. Al equipo no le fue bien y ya pensamos en el segundo semestre", dijo.

Duque se refirió al estilo de juego que se practica en el fútbol mexicano.

"En los primeros partido que jugué me fue muy bien en el tema deportivo, pero cuando miraba el GPS no era lo que yo esperaba, ahí me di cuenta que era un fútbol muy intenso. Los equipos juegan muy abiertos y eso incentiva las opciones de gol", expresó.

Con el tema de la Selección Colombia, que empieza a sonar con fuerza ya que en menos de un mes habrá partido contra Perú por Eliminatorias, el mediocampista habló sobre algunos jugadores que actúan en la liga mexicana y que merecen un llamado.

"Son bastantes. Uno escucha los nombres de Selección Colombia de otras partes y en México hay unos jugadores que han tenido un buen nivel como Avilés Hurtado, es un jugador con muy buenas condiciones. El caso de Stefan Medina, yo creo que esta Liga lo ayuda a uno a madurar; y hoy verlo a él consolidado en Monterrey y Selección Colombia es algo muy positivo", manifestó.

Por último, aprovechó para hablar sobre Millonarios, equipo para el que jugó ente 2017 y 2020.

"Los sigo todo el tiempo, todo el campeonato. Llegó un momento difícil de Millonarios porque no le ganaba a equipos grandes, pero después tuvo partidos que era superior y los perdía en el final. Se ve cómo el equipo sobrepasaba a los rivales, se ve trabajo del profe y la juventud la han sabido manejar bien porque han estado al nivel. Lo veo campeón hace rato, no solo ahora que le ganó a América sino hace rato lo veo salir campeón", concluyó.