Duque 'rompecorazones': "Desde el comienzo hubiera escogido a Nacional"

"Estoy feliz de estar acá, desde un principio hubiera escogido estar acá", dijo Jhon Duque en su presentación con Atlético Nacional, el equipo en el que fue anunciado días atrás y revolucionó las redes por su cercanía con Millonarios.

Aunque sus palabras fueron dirigidas en gran parte a su alegría por vestirse de 'verdolaga', una frase cayó fuerte en la hinchada 'embajadora', al decir que sin duda hubiera escogido siempre al verde paisa.

"Escogí estar en Nacional porque es una institución grande que siempre busca pelear títulos y aunque no tuve acercamientos en Millonarios, creo que esta fue la mejor decisión que pude haber tomado, estoy feliz de estar acá, desde un principio hubiera escogido estar acá", dijo Duque en rueda de prensa.

Atlético Nacional presentó a Jhon Duque esta semana como su bienvenida al "más grande", en lo que sin duda fue uno de los fichajes más mediáticos. El volante era uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Millonarios en los últimos años tras ser pieza fundamental en el título del 2017-II.

Con 29 años venía de jugar poco en 2021 con Atlético San Luis en México, donde disputó 651 minutos y marcó un gol. En el pasado hizo parte de las divisiones menores de Santa Fe, debutó en La Equidad y también jugó con Fortaleza.

"Estoy muy agradecido con el vínculo que creció a lo largo de los años con Millonarios, pero estoy muy agradecido con el club que hoy me da la oportunidad de volver a mi país. No ahorraré una sola gota de sudor por el club que hoy me está dando la oportunidad de jugar", dijo.

"A Millonarios solo le tengo agradecimiento, en los últimos días he recibido mensajes de personas que no les gustó mi llegada a Nacional, pero esas mismas personas son las que un día me apoyaron y me hicieron hacer historia en Millonarios", añadió.