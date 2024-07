¿Carlos Ramón González ordeno al exdirector de la UNGRD adjudicar contratos?

Boyacá

El exdirector Olmedo López declaró ante la Fiscalía que Carlos Ramón director Nacional de Inteligencia, le ordenó entregar contratos millonarios a congresistas en un cónclave con altos funcionarios del Gobierno de Petro.

Según López, González le instruyó a asignar contratos por $60.000 millones a Iván Name, presidente del Senado en ese entonces y miembro de la Alianza Verde, y $10.000 millones a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes y miembro del Partido Liberal. Estas órdenes se habrían dado durante una reunión a la que López se refirió como un “cónclave”.

“Fue la persona que me invitó a la reunión de ministros que denomino como ‘cónclave’, de donde nació la orden de entregar contratos a congresistas. Este me indicó que debía cumplir con contratos por montos de $60.000 millones para Iván Name y $10.000 millones para Andrés Calle, pero después me indicó que se les debían entregar $3.000 millones a Name y $1.000 millones a Calle”, afirmó López en su declaración.

El cónclave mencionado por López habría tenido lugar el 27 de noviembre de 2023, con la participación de Carlos Ramón González y la exposición del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre las negociaciones.

En respuesta a estas acusaciones, el Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, hizo un llamado a respetar el debido proceso. Amaya subrayó que es competencia exclusiva de la Fiscalía investigar las acusaciones contra González, quien también está implicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“Que se les respete el debido proceso y que ojala puedan demostrar su inocencia, a quien le corresponde tomar decisiones ante la culpabilidad o no, es a la Fiscalía y esperamos que haya independencia de poderes”, concluyó Amaya, pidiendo que se respete el debido proceso para González y el senador Iván Name.