Salud Total EPS le respondió al Hospital Santa Sofía de Caldas sobre sus denuncias

El escenario fue la Asamblea de Caldas donde se encontraron los representantes legales de la EPS Salud Total con los del Hospital Santa Sofía, entre los cuales hay una situación jurídica en proceso, todo teniendo en cuenta que en el mes de febrero el Gerente del Hospital Santa Sofía instauró una denuncia penal en contra de la EPS por el incumplimiento normativo en la contratación de la UPC (unidad de pago por capitación) con la red pública del departamento, Donny Moscote, secretario jurídico de Salud Total rechazó los cuestionamientos.

“Esta acción penal está planteada en clave de un presunto delito, que es el de prevaricato por omisión, en el análisis que hemos venido formulando y de manera detenida a esta acción penal, hemos de indicar que este delito cuyo sujeto activo es porque el se predica en consecuencia de los servidores públicos, en el caso concreto de la organización que represento dándole la razón, Salud Total es una sociedad efectivamente comercial y que administra efectivamente recursos públicos, algo que es verdad, de manera transparente efectivamente loable, prudente, conservadora y legal; también lo es que efectivamente las personas que hacemos parte en clave de vinculación a la EPS somos y estamos regidos por el derecho privado, por lo tanto no tenemos la condición de ser servidores públicos”, dijo el jurídico.

Indicó además que otra de las defensas que usarán en el proceso jurídico la organización que “en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la figura denominada como Movilidad entre Regímenes, decreto emitido y expedido por el Gobierno Nacional, en ningún caso por la aseguradora que represento, aquella EPS que siendo y estando autorizadas para operar el régimen contributivo como régimen principal, en tanto no superar el 10% de la capacidad de afiliación autorizada en clave de usuario de Régimen Subsidiado tenían que estar sometidas y se podían mantener sometidas al régimen principal para el cual han sido autorizadas en el caso de la organización que represento por supuesto lo es el régimen contributivo.

Rechazaron los comentarios donde se ha dicho que por las deudas de Salud Total se ha presentado crisis en la red hospitalaria de Caldas, frente a lo que destacó que a la fecha tienen deudas por conciliar por cerca de $3 mil millones de pesos.

“Tenemos que decir que ello no corresponde a la realidad formal y material de los hechos, tanto así que efectivamente hemos dicho que para la vigencia 2023, sólo nos queda una glosa por conciliar de 600 millones de pesos y para la vigencia, 24 a junio, sólo nos queda una glosa por conciliar por el orden de los 2.600 millones de pesos, en total solamente tenemos una glosa por conciliar de 3.000 millones de pesos. También he de indicar que justamente la de la Empresa Social Santa Sofía, del 100% de los giros que la EPS ha realizado en favor de las IPS públicas del departamento, efectivamente esta entidad ha recibido un total de $25.000 594 millones de los 93 mil millones de pesos girados a Caldas, eso equivale al 29% del 100% de los pagos que efectivamente”, dijo Donny Moscote.

Hablamos con el Gerente del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahíta sobre la respuesta recibida por parte de la EPS y también sobre la situación del hospital y esto es lo que nos dijo en diálogo con Caracol Radio.

“Ellos tienen sus argumentos jurídicos que son muy válidos, uno tiene que respetar la normativa en Colombia y especialmente la normativa que en salud es tan compleja y que todo el mundo puede interpretar como quieran, yo tengo un concepto como servidor público de que los recursos públicos son públicos y así sea un particular”, destacó el gerente.

De igual forma, destacó que en el caso de la defensa de Salud Total, “ellos están manejando recursos públicos que no son de ellos, una fiscalidad delegada por el Estado para que ellos la administren y si la normatividad dice que en este tema de salud se debe contratar el 60% es válido, pero se les olvidó un artículo muy valioso que fue el artículo 51 de la ley 11 22 ley ordinaria que no ha sido modificada y que es de cumplimiento que es estatutaria y en razón, a eso, esa ley está diciendo en este caso ni por el 60% y ni por el 50% me están cumpliendo a cabalidad. Yo tengo artículos de diferentes que están obligando a cumplir el mínimo el 50% con el Hospital Santa Sofía en razón, eso pues hay argumentos más seguimos avanzando en dicha denuncia y yo creo que vayamos, vamos a dejar un presidente a futuro donde realmente le enseñamos a la CPS y a muchos particulares que ellos pueden ser particulares que hacen parte del mercado, quién puede ser parte de la competencia en un Estado Social de Derecho pero tienen que acuerden a lo que diga la norma y que el Estado según la Constitución artículo 365 y 344 por el control estatal y jurídico de Colombia pese a que ellos estén manejando principalmente son recursos que hacemos los contribuyentes no necesariamente todo lo que tiene que ver con el tema subsidiado ellos lo dejaban claro que en este momento no tienen esa viabilidad acá, que está en proceso pero en este momento la discusión es por

También habló de la situación relacionada con los pagos por parte de Salud Total EPS e indicó que “yo tengo que reconocer que Salud Total ha sido una buena EPS para pago, yo no estoy diciendo que sea mala paga, solo que ellos tienen un sistema de auditoría muy complejo, muy difícil porque robótico y cuando yo le pongo a un a un robot a que me haga auditoría de cuentas ellos cogen automáticamente un porcentaje”, destacó el gerente de la ESE Hospital Santa Sofía.

Al finalizar el encuentro destacaron que en agosto nuevamente será convocado a Control Político el gerente del Hospital Santa Sofía para evaluar los avances y las inversiones que se van a realizar en dicha entidad.

