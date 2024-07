Salud Total EPS insiste en que se encuentra al día en pagos con los hospitales de Caldas

Manizales

La EPS Salud Total que cuenta en Caldas con 240 mil usuarios y destacan que del total del valor pagado a la red pública del departamento de Caldas, el principal beneficiario ha sido la Ese Hospital Universitario Santa Sofía de Caldas, entidad a la que han girado la suma de $25.499 millones de pesos que equivale al 30% del total pagado en favor de las IPS públicas.

A su turno, indican también que no es cierto y por tanto carece de veracidad, aquella afirmación que se ha divulgado en el sentido de que Salud Total EPS-S presuntamente les adeude a los hospitales públicos del departamento de Caldas la suma de $10.000 millones de pesos, el diputado Jorge Carmona habló al respecto.

“El tema con Santa Sofía viene desde hace muchos años, las diferencias en ocasiones son políticas, pues lamentablemente la política juega un papel fundamental en los hospitales públicos, pero es allí el mensaje. Yo creo que hoy el gerente del Hospital Santa Sofía debe procurar y velar que no es el único argumento que las EPS le deban a Santa Sofía, sino que también es una un tema de gestionar los recursos de facturar de una manera, oportuna y adecuada, de radicar las facturaciones a la EPS de un momento oportuno y de la gestión pública de sus dineros”, destacó el diputado.

Hizo un llamado a los entes de control para que estén atentos con lo que pasa en las instituciones de salud públicas frente a lo que resaltó, “yo creo que acá las entidades de control tienen que venir a hacer un control exhaustivo para verificar lo que está sucediendo con el pago de estas acreencias laborales”.

Al respecto el Gobernador de Caldas Henry Gutiérrez, destacó que no solo se trata de un top 5 de EPS deudores como fue su mención con el caso de Salud Total, se trata de un SOS a todos los que le deben a un departamento que tiene serios problemas para sostener y seguir manteniendo activos los servicios en sus clínicas y hospitales por la falta de flujo de caja.

“En cifras depende de los de los días de los cortes, en el caso de Nueva EPS con el Hospital Santa Sofía les presentamos, facturas por $6.000 millones y nos giraron $1.300 millones, entonces ya no son $6.000 millones, nos pusimos averiguar y es que de esos $6.000 millones nos los dividen en tres, el 30% en tres meses, el 40% y el 30%, entra dentro de dos meses, pero las deudas están, eso es de sensibilidad, si las EPS no nos pagan, nosotros no podemos subsistir”.

