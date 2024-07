Contratista del Bulevar de la 19 en Manizales tiene 35 días para terminar la obra

Manizales

El contratista del Bulevar de la 19 tiene 35 días para reparar los agrietamientos del puente ubicado en la Plaza Alfonso López. Además, el contratista debe hacer el cerramiento oportuno del puente antes de ponerlo a disposición de la comunidad

Se recuerda que como lo informamos en Caracol Radio, el alcalde Jorge Eduardo Rojas al comienzo de su periodo anunció que no iba a recibir el puente del bulevar de la 19 por agrietamientos graves en la estructura. Hace pocos días se llegó a un acuerdo con el contratista para que termine las obras en un plazo de 35 días, eso sí la Alcaldía no girará un solo peso para mejorar estos inconvenientes. En la zona el puente no tiene barandas ni condiciones técnicas en este momento para ser utilizado por los usuarios

" Nosotros no recibimos la obras por agrietamientos en el puente del Alfonso López y en las últimas horas tuvimos una reunión con el contratista quien se comprometió a entregar el bulevar en 35 días. Hay que aclarar que la Alcaldía no entregará más recursos para terminar esta construcción”, dijo Jorge García Montes, secretario de Obras de Manizales.

Este bulevar fue planteado en la Alcaldía de Carlos Mario Marín y tuvo varios inconvenientes en la entrega, tanto así que no pudo ser entregado en el mes de diciembre como se comprometió esa administración

Le puede interesar: “Mañana debemos elegir por fin un contralor en propiedad para Caldas”: Asamblea