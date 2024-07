Atentos: Este es el pico y placa que rige esta semana en Manizales, Pereira y Armenia

El pico y placa se ha convertido en una medida que cada vez más ciudades en el país han comenzado a implementar debido a la cantidad de vehículos y tráfico que estos mismos vehículos generan en las calles.

De hecho, como muestra un estudio realizado en Medellín por investigadores de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, el pico y placa redujo al menos un 20% el flujo vehicular. Lo malo de esta medida es que, como se ha visto en otros casos, aumenta el número de carros.

A pesar de lo anterior, como sus resultados han sido mayores, los Gobernadores han apostado por mantener la medida. Incluso, han también incluido en la restricción a los servicios de transporte público, los taxis, como es el caso de Armenia, Manizales y Pereira.

Pico y placa del 22 al 26 de julio en el Eje Cafetero

A continuación le presentaremos como funcionará el pico y placa en las ciudades de Armenia, Manizales y Pereira durante la penúltima semana de julio. Tenga cuidado con las zonas en las que sí se aplicará la medida y las zonas que estarán excluidas.

1. Pico y placa en Pereira

Como determina el decreto 000540 del 26 de febrero de este año, la restricción del pico y placa aplica para los carros, motocicletas, motocarros, mototriciclos y para los cuatrimotos del servicio particular. Para esta semana, la restricción aplicará para todos los anteriores vehículos de la siguiente manera:

Lunes, 22 de julio: placas que terminen en 0 y 1

placas que terminen en 0 y 1 Martes, 23 de julio: placas que terminen en 2 y 3

placas que terminen en 2 y 3 Miércoles, 24 de julio: placas que terminen en 4 y 5

placas que terminen en 4 y 5 Jueves, 25 de julio : placas que terminen en 6 y 7

: placas que terminen en 6 y 7 Viernes, 26 de julio: placas que terminen en 8 y 9

Para los taxis, la medida de restricción de movilidad funcionará de la siguiente manera:

Lunes, 22 de julio: placas que terminen 4

placas que terminen 4 Martes, 23 de julio: placas que terminen 0

placas que terminen 0 Miércoles, 24 de julio: placas que terminen 6

placas que terminen 6 Jueves, 25 de julio : placas que terminen en 3

: placas que terminen en 3 Viernes, 26 de julio: placas que terminen en 7

placas que terminen en 7 Sábado, 27 de julio: NO APLICA

Domingo, 28 de julio: placas que terminen en 9

Recuerde que el horario del pico y placa en la capital de Risaralda será entre las 6:00 A.M. hasta las 8:00 P.M. Las vías que se excluyen de la medida de restricción son la Concesión Autopistas del Café, la Variante Condina, la Variante La Romelia - El Pollo, la vía El Tigre — Cerritos, las vías departamentales Marsellas — Turín y la Intersección Glorieta San Joaquín – vía Alcalá.

2. Pico y placa en Armenia

La restricción de movilidad para carros y motos esta semana será:

Lunes, 22 de julio: placas que terminen en 5 y 6

placas que terminen en 5 y 6 Martes, 23 de julio: placas que terminen en 7 y 8

placas que terminen en 7 y 8 Miércoles, 24 de julio: placas que terminen en 9 y 0

placas que terminen en 9 y 0 Jueves, 25 de julio : placas que terminen en 1 y 2

: placas que terminen en 1 y 2 Viernes, 26 de julio: placas que terminen en 3 y 4

Tenga en cuenta que los horarios del pico y placa en Armenia aplican según la zona en la que se encuentre. En el centro de la ciudad (entre la calle 11 a la 25 y de la Carrera 13 a la 22), la restricción va desde las 7:00 A.M. hasta las 7:00 P.M.

Entre las calles 2 a la 26 y la carrera 11 y 23, los horarios son de 7:00 A.M. hasta las 9:00 A.M., vuelve entre las 11:30 A.M. hasta las 2:00 P.M. y finalmente se vuelve a activar entre las 5:00 P.M. hasta las 7:00 P.M.

Para los taxis, el pico y placa funcionará así en la capital Quindío:

Lunes, 22 de julio: placas que terminen en 3 y 4

placas que terminen en 3 y 4 Martes, 23 de julio: placas que terminen en 5 y 6

placas que terminen en 5 y 6 Miércoles, 24 de julio: placas que terminen en 7 y 8

placas que terminen en 7 y 8 Jueves, 25 de julio : NO APLICA

: Viernes, 26 de julio: NO APLICA

Sábado, 27 de julio: placas que terminen en 1 y 2

placas que terminen en 1 y 2 Domingo, 28 de julio: placas que terminen en 3 y 4

3. Pico y placa en Manizales

En Manizales, la restricción de la movilidad solo aplicará para los carros (tanto para taxis como para vehículos particulares), no para las motos.

Esta semana, el pico y placa en Manizales para los carros particulares funcionará continúo, desde las 6:00 A.M. hasta las 8:00 P.M., de la siguiente manera:

Lunes, 22 de julio: placas que terminen en 1 y 2

placas que terminen en 1 y 2 Martes, 23 de julio: placas que terminen en 3 y 4

placas que terminen en 3 y 4 Miércoles, 24 de julio: placas que terminen en 5 y 6

placas que terminen en 5 y 6 Jueves, 25 de julio : placas que terminen en 7 y 8

: placas que terminen en 7 y 8 Viernes, 26 de julio: placas que terminen en 9 y 0

Esta restricción solo aplicará en 4 sectores que son la Avenida Santander, la Avenida Kevin Ángel, la Avenida Paralela y el Sector Centro.

Para los taxis, el pico y placa en esta semana funcionará desde las 4:00 A.M. hasta las 4:00 A.M. del siguiente día y aplica de domingo a domingo. Los vehículos que tendrán la restricción son los que su placa termine en: