Petro defiende a Bonilla: parlamentarios exigían beneficios para aprobar endeudamiento

Colombia

Desde Buenaventura, el presidente Gustavo Petro hizo una férrea defensa al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, salpicado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD)

El mandatario aseguró que Bonilla es un hombre honesto que, según él, no ha cometido actos de corrupción.

“Es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista, como hicieron en el pasado, sino intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia”, dijo el Presidente.

En ese sentido, el jefe de estado se refirió a los contratos que Bonilla habría direccionado ilegalmente a las regiones .

“Unos congresistas pidieron proyectos para sus pueblos, eso lo habían hecho durante dos siglos. Yo no sé si estará bien o mal, yo nunca lo hice, pero entonces ahora sí es malo porque le pidieron al Ministro de Hacienda tres proyectos para sus respectivos pueblos”, señaló Petro cuestionando que estas practicas eran recurrentes en gobiernos anteriores.

El presidente Gustavo Petro hizo una férrea defensa al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, involucrado en el escándalo de la UNGRD. pic.twitter.com/uUyuy6GV4e — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 19, 2024

A esto agregó: “¿Saben qué estaba haciendo el Ministro de Hacienda, que ahora vinipendian, que es doctor en Economía y uno de los mejores economistas del país, que es un hombre serio y honesto? Lo que estaba haciendo era intentar que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera su función, que no era aprobar leyes”.

Según el presidente, el gobierno buscaba que la “Comisión Interparlamentaria” diera visto bueno a los créditos con los que este gobierno tiene que endeudarse “para pagarle la deuda a Duque”.

Además, en su discurso el jefe de estado aseguró que los congresistas estaban haciendo exigencias al ministro para respaldar las iniciativas.

“La comisión Interparlamentaria le estaba exigiendo al ministro, que para aprobar el endeudamiento, beneficiará a sus regiones” @CaracolRadio pic.twitter.com/bEPamHzOFV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 19, 2024

“Eso es lo que estaba haciendo esa comisión Interparlamentaria, exigiéndole al ministro para aprobar ese endeudamiento que beneficia sus regiones”, denunció.

El presidente aseguró que tras la salida de Olmedo Lopéz del gobierno, los proyectos no se contrataron, lo mismo que ocurrió con el dinero que habría sido destinado al ELN.

“¿Cuál plata? ¡Demuéstrenme en dónde salió! Porque yo sí les demuestro cuál era el lavador de activos que en el gobierno de Duque y ya tiene todavía familiares en el gobierno, lavaba los activos de las mafias de Arauca con el dinero público. Yo sí tengo las pruebas”, dijo.