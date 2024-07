“Me han querido involucrar”, exesposa de Sneyder Pinilla

Bucaramanga

Ana María Martínez Galvis, excompañera sentimental de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) habló por primera vez a un medio desde que la Superintendencia Nacional de Salud intervino de manera forzosa el Hospital Regional del Magdalena Medio el pasado 3 de julio.

“Han querido involucrarme por todos los medios” expresó la exgerente de la institución al referirse a las versiones que dan cuenta de supuestos contratistas que se cruzan entre el Hospital y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres.

Agregó que “han pasado tantas cosas que uno queda en el limbo y yo siempre he sido enfática en que Ana María Martínez responde por el Hospital Regional del Magdalena Medio, siempre me llamaban y me escribían y yo les decía que no podía responder por algo que no sé, respondo por Ana María Martínez”, dijo la expareja de Sneyder Pinilla.

Ana María Martínez, fue hasta el pasado 3 de julio la gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, uno de los más importantes del departamento de Santander en donde asumió su rol en medio de algunos cuestionamientos por haber tenido una relación con el exsubdirector, involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, hecho que rechazó porque manifestó que sus capacidades y estudios deberían primar por encima de dichos comentarios.

La Dra. Ana María Martínez, Gerente del Hospital del Magdalena Medio, responde a las acusaciones misóginas de las que ha sido víctima los últimos días.



Desde la Gobernación de Santander, rechazamos totalmente cualquier acto de violencia contra la #mujer. pic.twitter.com/lIcB5P6UCv — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) May 5, 2024

Santander fue uno de los departamentos a donde se dirigió gran parte de la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

👉#Santander | Fue frenado el giro de 180 mil millones de pesos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le había asignado al municipio de Girón en medio del escándalo de los carrotanques. pic.twitter.com/PtRJcmBRpM — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 9, 2024

Las partidas más sonadas fueron en su momento para Girón; Sabana de Torres, Barbosa, San Gil y ahora aparece otro contrato para pantallas ancladas en Socorro.