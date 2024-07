Cortes de luz del 22 a 24 de julio en Bolívar: lista de municipios que no tendrán servicio

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, llevará a cabo trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar, del 22 al 24 de julio.

Para realizar estas intervenciones, se requiere la interrupción del suministro eléctrico en los siguientes horarios y lugares:

Lunes 22 de julio

Villanueva y Santa Rosa: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. se adelantará el cambio de postes, en la zona urbana de los municipios de Santa Rosa, Villanueva y corregimiento de Villanueva: Zipacoa, sectores, fincas y poblaciones aledañas a la vía Santa Rosa-Villanueva, sectores, fincas y poblaciones aledañas a la vía Cartagena-Santa Rosa; vereda El Zapatero; sectores, fincas y poblaciones aledañas a la vía Trocal del Caribe: Bayunca – Cartagena; sectores, fincas y poblaciones aledañas a la vía Villanueva – Estanislao.

Cartagena: de 7:20 a.m. a 5:20 p.m.: continuará el cambio de la infraestructura eléctrica en el corregimiento de la Boquilla, sector Las Mellas.

Magangué: de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.: se reanudará la instalación de postes entre la manzana E lote 1, barrio La Paz.

De 9:30 a.m. a 5:00 p.m. se interrumpirá el servicio desde la carrera 1C entre calles 1D y 5 del barrio Buenos Aires y los corregimientos: El Guazo, El Retiro, Campo Sereno, Laderas de Madrid, Madrid, Puerto Nariño y sectores aledaños a la vía Magangué-El Retiro.

Martes 23 de julio

Cartagena: de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. habrá renovación de la red en los barrios de Las Colina, Mirador de La Bahía, Luis Carlos Galán, sectores aledaños al colegio Almirante Colon y el sector desde la carrera 60e hasta la carrera 64 entre la calle 9 y 10 del barrio Vista Hermosa.

De 7:30 a. m. a 3:30 p. m.: continuará el cambio de la infraestructura desde la carrera 1 hasta la carrera 1a entre calles 71 y 73 del barrio Crespo.

De 7:00 a. m. a 4:00 p. m.: se realizarán trabajos de cimentación y aplome de postes entre la carrera 86 barrio Simón Bolívar, sector La Sierrita.

De 7:30 a. m. a 3:30 p. m.: se adelantará cambio de la infraestructura desde la calle 4e hasta la calle 7C entre carrera 65 y 68 del barrio Vista Hermosa.

Mompox: de 9:30 a.m. a 5:00 p.m. se adelantarán trabajos en corregimientos de Mompox: San Ignacio Sector Rural, La Travesía, Santa Cruz, Santa Rosa. corregimientos de Cicuco: San Francisco de Loba.

San Jacinto: de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. se interrumpirá el servicio en los barrios: urbanización J.C.A, San Abel; veredas: Cerro Maco, Casa de Piedra, El Bongal y Paraíso.

Miércoles 24 de julio

Cartagena: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: se avanzará en el cambio de la infraestructura eléctrica del servicio desde la calle 39 hasta la calle 44 entre carreras 17 y 20 del barrio Torices.

No obstante, para aislar la zona de trabajo se registrará una leve interrupción de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. en los barrios: Loma Fresca, Pablo Sexto, Palestina, Sector La Heroica, Pedro Salazar, Petares, República del Caribe, Santa Rita, La Paz, Los Comuneros y Torices.