Colombia, es un país que no tiene recesión económica: excodirector Banco de la República

ARMENIA

Desde Armenia el excodirector del Banco de la República Juan José Echavarría dijo que Colombia no está ni ha estado en recesión y sobre la economía nacional señaló “ahí vamos”

El doctor en economía de la Universidad de Oxford y excodirector del Banco de la República fue el invitado al foro de gerentes de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío donde lideró un conversatorio denominado “Coyuntura económica en Colombia, una mirada hacia el progreso y crecimiento sostenible”

La economía colombiana hoy

Juan José Echavarría expresó “Ahí vamos, que fue el mensaje central, yo creo que la economía pues está creciendo este año el 1.5 y el año entrante de dos y medio esos no son muy buenas noticias, pero no es una recesión, verdad y como mostramos en la conferencia, Colombia, es un país que no tiene recesiones y eso es gracias al Banco Central y a que la gente sigue trabajando a que los empresarios siguen produciendo y ahí vamos.

Uno siempre quiere que la economía crezca más que haya menos desempleo, pero me parece que dentro de todo hay mucho ruido y cuando uno mira los hechos como dice el ministro del Interior Cristo pues ahí vamos.

Regla fiscal y el pago de la deuda

Pues eso mencionó el presidente Petro yo no veo ninguna posibilidad. Me parece que Bonnie ya lo ha hecho muy bien Ocampo por supuesto también lo hizo muy bien y lo primero que se dice en el marco final Fiscal de Mediano Plazo es vamos a hacer un ajuste doloroso para cumplir con la regla fiscal.

Reforma Pensional

El excodirector del Banco de la República Juan José Echavarría indicó que el tema de las pensiones es buena claro, alguna gente hablaba de un punto de corte de 1.2 años mínimos, pero dos tres no es malo cubrir a los ancianos y los el régimen se queda más semi contributivo, es bueno, se pudo haber hecho por fuera la reforma pensional porque es un tema presupuestal, pero me parece que en general las reforma es una buena reforma y corrige parte de los problemas que tenemos hoy, que es que más de la mitad de lo que el Estado aporta en petróleo para la gente rica del país. Eso hay que corregirlo. Ahora quedó un hueco que es que el régimen para campesinos quedó en el aire y puede ser el 40% de la población a pensionarse

No está de acuerdo con el que banco central maneja plata de pensionados

A mí no me gusta que maneje esa plata, ningún banco central en el mundo lo hace, pero entiendo que si no pasaba eso la reforma pensional no la ha probado, ¿cuál puede ser el inconveniente? Pues que el Banco de la República como todo lo hace bien empiezan a darle cada vez más funciones hasta que empieza a hacer lo malo y al Banco de la República el gobierno duque quería asignarle la pequeña tarea de manejar el oro en el país. Entonces todo el mundo quiere que el banco haga el trabajo, pero no debe hacer el banco era concentrarse en lo que hacen los bancos

Tasas de interés

Las tasas de interés no es el presidente Petro, el presidente Santos y el presidente Uribe, todos los presidentes dicen que hay que bajar la tasa de interés rápido y al Banco Central le toca decir, pues sí, señor, muy interesante lo que usted está diciendo, pero yo voy a hacer lo que lo que toca hacer y por eso el banco le toca hacer su tarea

Reforma Laboral

La reforma laboral es un desastre, en este país 60% del empleo, lo generan firmas de 1 2 hasta 5 trabajadores. Yo no sé si se llama firmas, una firma de un empresario imagínense, entonces la reforma laboral, lo que hace es beneficiar un grupo de trabajadores en el sector formal que son muy pocos y son los más ricos dentro de la clase trabajadora.

El petróleo

Bueno Ecopetrol sigue siendo la empresa más importante del país y hay que seguir produciendo petróleo, pues al presidente no le gusta, pero hay que seguir produciendo petróleo como lo está haciendo el mundo entero, es que los republicanos la plataforma de Trump es producir muchísimo más petróleo de fracking, Brasil, Guyana, todos los países están diciendo, pues nos quedan 50 años, vamos a exportar petróleo porque nos toca pagar la transición energética que es muy costosa y para eso necesitamos petróleo..

La economía en mayo reportó un crecimiento del 2.4%