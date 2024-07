Bebé de seis meses requiere traslado urgente a centro médico de cuarto nivel

Cúcuta

Kristy Fernández es una menor de seis meses de edad, nacida prematura, y que ha necesitado atención médica especializada desde el primer día.



Por medios legales se han venido realizando todas las solicitudes, las cuales presuntamente no han sido atendidas por la Nueva EPS generando una lucha legal por la salud de la menor.



“Se han desarrollado todas las acciones jurídicas que se supone deben desarrollar y que deberían ser suficientes para asegurarle el derecho a la salud para una bebé, teniendo en cuenta que en Colombia los menores tienen el interés superior para protección del estado, se interpuso una tutela con medida provisional que la EPS incumplió, se decidió de fondo por parte del Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta y también se incumplió la decisión, se aperturó el incidente de desacato a la gerente zonal, regional y al interventor de la EPS y ninguno ha cumplido” dijo a Caracol Radio Elí Cárdenas, abogado de la familia.



Kristy necesita ser trasladada a una unidad de salud de cuarto nivel, ya que en Cúcuta no se encuentra la especialidad para practicarle la reconstrucción laringotraqueal que requiere urgentemente, ya que padece una laringomalacia y estenosis subglótica, dado que estuvo entubada desde que nació.



“Lamentablemente en horas de la madrugada tuvo otro colapso y tuvo que ser reanimada porque le dio un paro respiratorio, la situación es bastante crítica, los médicos que la han tratado han determinado que las próximas 48 horas son determinantes para poder salvar la vida de la bebé” puntualizó Cárdenas.



Respecto al trabajo jurídico que se ha venido realizando dijo que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias legales, porque estas cosas no pueden seguir sucediendo, a Kristy no se le ha respondido como debe ser, ya se les inició el incidente de desacato que está en fase probatoria, pero aquí lo importante no es que las consecuencias sean arresto, multa e investigación disciplinaria, lo importante es salvar la vida de Kristy”



Por medio de un comunicado, la Nueva EPS dio a conocer las presuntas razones por las que no se ha realizado el traslado.



“Después de gestionar su proceso de referencia de manera prioritaria con cerca de 167 IPS que hacen parte de la red de Nueva EPS a nivel nacional, entre las cuales se destaca el Hospital San Ignacio en Bogotá, la Clínica Somer en Medellín y la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali, no se ha logrado disponibilidad en ninguno de estos prestadores” manifestó la entidad en el documento.