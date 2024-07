Panfleto amenazante puso en alerta a líderes sindicales del Magdalena Medio

Bucaramanga

Son cerca de 15 líderes sindicales del Magdalena Medio que en las últimas horas recibieron el supuesto panfleto que los declaró como “objetivo militar” de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

La policía del Magdalena Medio aseguró que el documento era falso. Aún así se les brindó protección a los líderes del corregimiento El Centro en Barrancabermeja. Pues denuncian que temen por su seguridad y estabilidad laboral luego que los acusaran de impedir procesos de contratación en esta región de Santander.

“Que si no es el 100 % de los puestos que deben cumplir las empresas, obstaculizan todo proceso laboral y no dejan avanzar y desarrollar nuevos contratos en el corregimiento El Centro. No toleramos más que siga pasando estos acontecimientos. Muerte a líderes sociales y sindicales”, dice el panfleto que circula en redes sociales.

“Se incrementaron las medidas de seguridad y la revista constante a los líderes”, confirmaron las autoridades.

Tras las denuncias la comunidad también aseguró que “muchos asesores de estos criminales son vendedores de puesto. Que se incomodan cuando uno los denuncia, y algunos políticos y directivos de Ecopetrol que tienen un régimen de contratación con ciertos innombrables de la región”.

Caracol Radio se comunicó con una de las personas que aparece en el panfleto, quien confirmó que la policía sí los contactó y les ofreció protección sin embargo ya es la amenaza número 23 que recibe, por cumplir con su función como líder sindical.

Amilkar Monsalve se ha encargado gran parte de su vida a hacer actividades y eventos culturales, además de haber pertenecido a la asamblea nacional de la Unión Sindical Obrera.

“Mi caso lo conoce la policía, el Gaula y los entes encargados de este tema. Soy líder social desde hace 17 años y me dedico a acompañar diferentes manifestaciones pacíficas en Puerto Wilches, Puente Sogamoso, La Lizama, La Fortuna, El Llanito, El Oponcito, Campo 23, Guayabal, Puerto Nuevo y toda la zona del Magdalena Medio. Mi familia se preocupa, yo sigo la vida normal pero me parece un agravante”, señaló el presidente de la fundación “Vamos Que Vamos”.

En el caso del corregimiento El Centro es una zona rural del puerto petrolero que ha sido escenario de problemas de orden público, violencia y amenazas. En donde el Clan del Golfo ha sido señalado de cometer actividades ilícitas.