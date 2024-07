Predicciones del profesor Salomón para Cáncer y Aries: tendrán suerte en el trabajo y el amor

Ayer comenzó la ‘retrosombra’ de Mercurio Retrógrado. Como explica Hannah Madlener, escritora de astrología para la revista Glamour, cuando Mercurio entra en retroceso proyecta una sombra.

Según la astrología, esta sombra genera efectos iguales o incluso más intensos que los que produce como tal el Mercurio Retrógrado en su momento de furor.

Steph Koyfman, astróloga de The Daily Hunch, este fenómeno puede hacer que se sienta un poco más distraído de lo usual. De igual forma, Koyfman señala que la unión de Marte con Urano el 15 de julio creó un cuello de botella de potencial explosivo, lo que podría traducirse en un temperamento más irascible o inestable durante esta semana.

Horóscopo del profesor Salomón, HOY, 17 de julio

Además de lo anterior, en estos días se vienen noticias económicas y laborales importantes. Así lo señala el profesor Salomón, astrólogo y tarotista colombiano, quien trae grandes mensajes y recomendaciones para cada uno de los signos:

1. Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

¡Nunca deje de luchar por lo que quiere! Puede que por estos días las cosas se sientan muy trancadas, no fluyen y no salen como se espera. Pero, no se angustie. Como explica el profesor Salomón, a veces las cosas se pueden demorar un poco en darse, lo que hay que tener es paciencia para seguir trabajando hasta que los frutos lleguen.

Si está esperando que le den un préstamo o que le aprueben un dinero, hay buenas noticias: se lo darán. Sin embargo, el tarotista señala que las cartas mandan un mensaje de serenidad y cabeza fría frente a las decisiones que se tomen con ese dinero.

Lo mejor es invertir o utilizarlo en sus propios negocios. Por otro lado, si quiere comprar o está negociando sobre vivienda, continúe con el proceso porque tendrá buenos resultados.

2. Piscis (18 de febrero al 20 de marzo)

El mensaje para los Piscis comienza por el ámbito del amor. Si está con una persona, sepa manifestarle lo mucho que la quiere, demuestre el cariño que siente por ella, sin miedo. Puede usar las palabras, los detalles, la forma de hablarle o compartiendo tiempo con ella.

En el ámbito laboral, se viene mucho trabajo y responsabilidades por cumplir, pero de igual forma llegará mucha satisfacción y alegrías por ese esfuerzo que hace.

En la salud, cuide mucho su sistema nervioso. Evite preocuparse por cosas que no puede controlar o por la vida de los demás, recuerde que el estrés puede hacerle mucho daño.

3. Capricornio (21 de diciembre al 19 de enero)

Llegaron cartas de firmeza, de poder, de buena energía y especialmente de mucha bendición. Si está emprendiendo o está buscando hacer negocios, según el profesor Salomón, estos proyectos tendrán un gran resultado y esto le dará satisfacción y prosperidad.

Tenga cuidado con su salud, el astrólogo recomienda hacerse un cheque general, aunque deberá tener especial cuidado con su estómago y su columna.

4. Tauro (20 de abril y el 20 de mayo)

La gran recomendación del profesor Salomón para este signo es que tenga mucho cuidado con los papeles o documentos que firmará en estos días.

Asegúrese de dejar todo claro y, antes de firmar, vigile que cada palabra en ese documento, está correcto. Especialmente, si estas cosas tienen que ver con una pensión, una herencia o un proceso que involucra dinero.

Si quiere comprar un vehículo, revise bien cuáles podrían ser las ventajas que podría sacar de esa compra. No haga compras impulsivas, sino más bien inteligentes.

En temas de dinero, habrá una plata que le llegará. “No se vaya a alocar con ese dinero, sino más bien sepa distribuir y manejar bien ese dinero”, recomendó el astrólogo.

5. Virgo (23 de mayo al 22 de septiembre)

El amor será un asunto central para Virgo en estos días. Pero, ojo, no solo el amor de pareja, también se refiere al amor hacia los padres, hijos, amigos, hasta se refiere al amor hacia sí mismo y a la vida.

Sobre cada una de las anteriores relaciones, vale la pena hacer un balance y preguntarse cómo se está entregando ese cariño, si se está teniendo una buena relación o si quizá se necesita trabajo y entrega en este aspecto.

En temas de dinero, se pueden llegar a presentar algunos altibajos, pero se logrará mantener, porque hay una gran bendición que lo acompaña. Así que no se afane por estas situaciones.

6. Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Algo que tiene que ver con la vivienda, hágalo, sin miedo. Esto incluye todo lo que tenga que ver con comprar, vender, arreglar, remodelar, negociar o legalizar algunos papeles relacionados con finca raíz, todo lo anterior le va a salir bien.

Tenga cuidado con las envidias, por estos días puede que se acerquen personas que lo envidian mucho. Sobre ello, el profesor Salomón recomienda tomar algunas precauciones: evite contar su vida a los demás, ore mucho y protéjase de esas malas energías con rituales o amuletos.

Es importante que se cuide de esas envidias porque puede que estas malas energías no permitan que lleguen grandes oportunidades para usted.

7. Escorpio (24 de octubre a 22 de noviembre)

¿Hay proyectos que siente que no avanzan? De acuerdo con el profesor Salomón, lo mejor en estos casos es pídale al universo que le dé señales para saber si eso en lo que está trabajando le conviene o si es realmente el camino que debe tomar.

Como explica el astrólogo, a veces lo que se cree que es lo mejor para uno, en realidad no le conviene. Así que escuche y esté atento a las señales.

Por otro lado, controle el mal genio, evite desesperarse para que las cosas puedan estar mejor y estar más tranquila.

Finalmente, las personas de este signo que estaban esperando un dinero o préstamo, finalmente este llegará a sus manos.

8. Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Llegan buenas y jugosas noticias en el ámbito laboral y estas se verán reflejadas, ya sea en el trabajo, en sus emprendimientos, negocios o en oportunidades para iniciar un nuevo proyecto. En todo lo anterior, de acuerdo con el profesor Salomón, tendrá prosperidad y bendiciones.

Algunas personas de este signo estarán pasando por un proceso de salud, pero van a salir adelante. “No tengan miedo de ese examen, de esa cirugía o de ese diagnóstico, porque ustedes saldrán bien y adelante”, explicó el astrólogo.

Finalmente, las cartas en este día les recomienda a los Aries tomar las cosas con calma. Evite estresarse, desesperarse, alterarse o ponerse de mal genio, la solución ante todo es la calma, pues con ella se toman mejores decisiones y se disfruta más la vida.

9. Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Buenas cartas salen para Acuario en este miércoles. De acuerdo con el profesor Salomón, se observa estabilidad, prosperidad y solución de problemas que se resolverán a su favor.

Se viene la firma de unos documentos pendientes que tenía. Si tenía demandas, procesos legales en curso relacionados con una pensión o una herencia, finalmente en estos días lograrán salir adelante.

En el amor, la situación es más clara. Tenga en cuenta, si usted quiere a la persona con la que está y además aporta en su vida, trate de arreglar la situación o problema que enfrenta con ella. Pero si, por el contrario, siente que el cariño por esta persona se ha perdido, lo mejor es cortar para evitar que la relación se dañe más.

10. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las cartas muestran mucha labor y mucho trabajo por hacer, deberá continuar en ello para poder alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Recuerde que ya pasó su tiempo de relajación y que es momento de ponerse a trabajar en sus propósitos.

Además, el profesor Salomón dejó un gran mensaje para las personas de este signo: “no piense en lo que perdió, ni en lo que tenía, más bien concentre sus energías y pensamientos en lo que logra y hacia donde va su meta”.

Finalmente, importantes noticias: ¡se viene un gran golpe de suerte! Es posible que por estos días tenga mucha suerte, así que la recomendación del astrólogo es que intente apostarle a un billete de lotería o algún juego de azar, pues podría tener gratas sorpresas.

11. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Por fin… las cosas van a comenzar a mejorar en todos los aspectos. Lo primero es que, si venía teniendo discusiones o problemas con sus hijos, con sus padres, con sus vecinos, con sus compañeros del trabajo, aquellas situaciones por fin se van a resolver.

Algunas de estas personas tendrán la posibilidad de hacer un viaje, si bien la fecha puede estar todavía muy lejana, este saldrá con éxito.

El profesor Salomón también recomienda mucho tener cuidado con la salud. Le podría ir muy bien una purgada y hacerse una revisión con su médico, para asegurarse que todo en su cuerpo va bien. Especialmente, debe tener cuidado con sus dientes, la salud bucal es vital para el resto de su cuerpo.

12. Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para este miércoles, el mensaje para los Leo es que sigan luchando y no renuncien a sus batallas. “Ya casi llega tu reinado y debe entrar con fuerza, con energía”, explica el profesor Salomón.

El cansancio que pueden estar sintiendo algunas de las personas de este signo se debe, según el astrólogo, a que se está llegando a los últimos meses del año. El esfuerzo que se hace durante los primeros meses comienza a cobrar factura, pero lo que se debe hacer es tomar las cosas con calma, pues pronto se verán los frutos de los esfuerzos.

Llegará un dinero que deberá tomar con inteligencia. Mire si es posible invertirlo o cubrir con este alguna deuda que le quitaba la tranquilidad.

En los temas del amor, lo que debe priorizar es el diálogo. Busque equilibrar su vida personal y arreglar los problemas que tiene con su pareja para recuperar su estabilidad emocional.