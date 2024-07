Diálogo con el Estado Mayor: ejes temáticos y prórroga del cese

Después de varias semanas de un ajuste en el horario de Hora20 por la Copa América, regresamos al horario habitual con el análisis y debate a profundidad de los hechos más importantes en Colombia y el mundo.

Arrancamos la semana analizando cómo está el país después de las emociones desatadas por la participación de la Selección Colombia en la Copa América y los temas de país: la paz en la que se busca extender ceses al fuego; los mecanismos que busca el Gobierno en el Congreso para sacar reformas, leyes y el “fast track”. También una mirada al mundo: una campaña presidencial que se mancha de violencia política ante el atentado que recibió este fin de semana Donald Trump.

Lo que dicen los panelistas

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, señaló que estamos frente a una nueva etapa de la violencia, “ya no la clasificamos dentro de parámetros tradicionales y hoy nos enfrentamos a unas violencias diversas”. Resaltó que este gobierno está comprometido con el tema de la paz y hace su apuesta sociojurídica, sociopolítica y que lo más importante es que tiene por fuera al Clan del Golfo. Sobre los temas de agenda y el cese, dijo que está bien la atención sobre la población civil y que haya condiciones, “el Presidente dice que no habrá condiciones sin garantías de verificación; ahí la georreferenciación es un elemento nuevo”.

También destacó que hay que ir a aspectos de fondo, “eso no puede ser la gran agenda o macroagenda, para eso está el acuerdo que atiende las necesidades en el agro, política y cultivos ilícitos; debe haber énfasis mayor en el tema territorial”.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, resaltó que con los bloques del EMC con los que se firman ceses, son regiones donde se ha desescalado al violencia, “eso no es un tema menor y tendría una consecuencia nefasta levantar ceses sin un plan de transición”. Destacó que los bloques que más violaron el cese son los bloques con los que se suspendió la negociación; “ahí el gobierno envió un mensaje en el sentido de que si no se cumple, se levantan los ceses”. Detalló que en 2024 se suspende el cese al fuego con algunos grupos y arranca el programa Misión Cauca, “ahora hay que revisar cómo se mantiene la mesa y el cese con el EMC. Hay que evaluar la capacidad en la Fuerza Pública de mantener enfrentamientos en otras regiones”.

Sobre casos como el de Antioquia, dijo que en este momento tiene confrontación con el EMC, pero el control territorial y militar lo tiene el Clan del Golfo y el ELN en otras zonas, “estos grupos ya están en confrontación y empezaron a crecer entre 2017 y 2018 hasta 2023″. Por último, manifestó que todos los grupos, con ceses o sin ceses, con Fuerza Pública activa o inactiva están creciendo, si el cese sirve para detener proceso de expansión, pues no funcionó, pero tampoco lo detonó. Fue inane en muchas regiones del país”.

Para Camilo Granada, economista, politólogo, exconsejero presidencial para las comunicaciones y consultor, el debate se vuelve una conversación sobre procedimientos y pasos previos sobre cómo mantener el cese y no se avanza en temas de fondo para lograr el fin de la confrontación y, por lo tanto, el desarme y reintegración de los combatientes, “la agenda es ambiciosa, pero el debate se concentra en la logística de cómo mantener una mesa y el cese al fuego. Sí creo que en materia de seguridad el Gobierno ha fallado en no tener política de seguridad simultánea a la negociación de paz”. Además, manifestó que en el territorio en medio de operaciones los del EMC buenos no tienen uniforme de un color y los otros del EMC de otro color, “con eso la confusión es tremenda”.

Sobre lo ocurrido el pasado sábado en Pensilvania dijo que esto va a amplificar el proceso de distancia que está tomando Trump vs Biden, “hay que reconocerle a Trump su sentido político de que en medio del temor de que le roce una bala, lo convierta en momento político favorable. Demuestra el animal político que es”.

Luz María Sierra, directora de El Colombiano, comentó que lo que ve el gobernador Rendón sobre los ceses, es que esto es confuso, “la Fuerza Pública prefiere quedarse con las manos cruzadas. Al plantear ceses al fuego, la Fuerza Pública prefiere no intervenir”. Sobre el cese fragmentado y que solo se dé con dos bloques, dijo que esto termina siendo discusión de pocos, “hay muchos grupos, está el tema de EMC dividido, es un galimatías que la gente difícilmente entiende”.

Sobre lo ocurrido con colombianos durante la final de la Copa América, dijo que esta vez fallamos todos como sociedad, “la Selección sintió esto como una situación difícil. Qué vergüenza con los muchachos que son trabajadores y de una Selección extraordinaria en la que se termina dañando una celebración”. También dijo que hay una culpabilidad de dirigentes de este país que han promovido el irrespeto a las normas; “es hora de recomponer”, apuntó.