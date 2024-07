Denuncian daños en viviendas por obras de ampliación en la I.E. Nuevo Bosque

Cartagena

La ampliación de la Institución Educativa Nuevo Bosque terminó siendo un dolor de cabeza para algunos habitantes del barrio Los Calamares, Parque Residencial El Country y la urbanización Britania, en Cartagena.

Luego de la culminación de la obra, residentes de la zona empezaron a evidenciar deterioro en sus casas. Yajaira Galvis, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Calamares, indicó que su vivienda presenta grietas en las placas, desniveles en el suelo y enchapes de la cocina y las habitaciones.

“La preocupación de nosotros es que nos suceda lo mismo cuando hicieron la obra del antiguo colegio Terminal que hoy en día es la Institución Educativa Nuevo Bosque. En ese momento el contratista no respondió por las afectaciones que tuvieron las casas por las obras. Lo que pasa actualmente es que el consorcio ha enviado a ingenieros, arquitectos y hasta una trabajadora social, pero no nos han cumplido con los daños”, denunció.

La líder comunal expresó que el consorcio Desarrollo Escolar presuntamente no cubre la totalidad del costo de los daños reportados en cada vivienda, situación por la cual muchos vecinos no han podido subsanar las afectaciones en sus inmuebles.

“Piden el presupuesto y póngale usted que los daños en una vivienda dan 600 o 700 mil pesos, pero el contratista solo dice que puede dar 200 mil. No estamos pidiendo limosnas estamos exigiendo un derecho que debe ser responder por las afectaciones ocasionadas en nuestras casas”, expresó Galvis.

“Se me han presentado unas grietas profundas y nadie del contratista ha llegado a mi casa. Ante la ineficiencia de ellos me tocó conseguir un ingeniero para hacer las cotizaciones, les paso el presupuesto y me respondieron que no tienen la capacidad económica para responder. Eso no puede ser”, aseveró Carlos Sepúlveda, afectado.

La comunidad aseguró que hay alrededor de 40 viviendas aledañas que están afectadas por las obras que se adelantaron en el colegio Nuevo Bosque.