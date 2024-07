Colectivos de Mujeres cuestionan modificación a la estructura de la Gobernación

Antioquia

Colectivos de mujeres están en asamblea permanente, instaladas en la Universidad de Antioquia, para rechazar las modificaciones a la estructura administrativa de la Gobernación.

Su malestar radica en el cambio de enfoque que tendrá la Secretaría de Mujeres a la que se sumarán otras dependencias.

“Es un cambio de enfoque, retroceso de derechos, porque el cambio es. Veníamos con una. O sea, primero hay que advertir que la Secretaría fue una presión del Movimiento Social de Mujeres. No, no es de ningún gobernante. Es nosotras. Siempre hemos estado alertas a los indicadores y al presupuesto de la Secretaría. Y este es lo que pasa. Es que cambia un enfoque de derechos humanos de las mujeres, es decir, las obligaciones jurídicas para que intervengan en programas específicos para mujeres y lo convierten casi en un ICBF de Antioquia, porque le meten en la Secretaría de las Mujeres la Gerencia de Infancia y Adolescencia, que era muy importante, la bajan a dirección y la meten a la Secretaría. Y el programa Maná, que es un programa de mucha tradición hace años, lo meten como la Dirección de Nutrición. ¿Qué es el enfoque? Un enfoque de familia y ese enfoque ya lo habíamos pasado hace siglos”, explicó la vocera de mujeres.

Advierten que el costo beneficio será muy alto, para el trabajo social en el departamento.

“Se contradice el señor gobernador porque él dice que va a hacer una reducción para meterle eso a lo social, pero ¿quién lo va a ejecutar? Si en esos momentos la planta está solo con los vinculados, uno, los tiene estallados y yo se lo decía a la secretaria, y dos, la salud mental de los trabajadores, también lo tienen que pensar. Entonces están ocupados en todo el tema administrativo y no hay quien vaya a territorios o si la visión que tiene el gobernador es tercerizar lo social, cuando se privatiza se despolitiza. Entonces a mí sí me parece que una reducción en costo de derechos no se puede”, insiste la activista.

¿Qué dice la Gobernación?

La Gobernación ha defendido la modificación alegando que se tendrá un ahorro de 69 mil millones de pesos que irán justamente a la inversión social.

Con la decisión se eliminaron 16 de las 33 dependencias directivas que tenía el gobierno seccional.