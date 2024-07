Néstor Lorenzo y su sentido mensaje a Colombia: “Con la frente en alto que vamos bien”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images) / Maddie Meyer

La Selección Colombia puso punto final a su participación en la Copa América 2024. Los dirigidos por Néstor Lorenzo terminaron llevándose el subcampeonato del certamen continental, luego de caer por la mínima diferencia (0-1) con Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami.

Precisamente durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Lorenzo valoró la actuación del grupo a lo largo de la Copa, enalteció la labor de sus dirigidos durante la gran final y señaló que este es solo el comienzo de cosas importantes que se avecinan. Asimismo, agradeció a la afición por el apoyo recibido y la unión mostrada a lo largo de las últimas semanas.

“El camino fue hermoso, quiero agradecer a los jugadores, al cuerpo técnico, a los auxiliares, cuerpo médico, seguridad. Fueron 50 días juntos y agradecido a todos porque no tuvimos problema. Siempre sonriendo hasta el último día”, señaló el estratega argentino.

Adicional a ello, el director técnico de 58 años aplaudió la entrega de James Rodríguez, quien terminó siendo elegido como el mejor jugador de la Copa América, y aprovechó para referirse a la situación de Radamel Falcao García y otros referentes que a futuro pueden regresar a una convocatoria de la Tricolor.

Subcampeonato en Copa América

Colombia estuvo a la altura de la final

“No es fácil jugar una final. Los muchachos sintieron un poco el esfuerzo de todo el torneo, 6 partidos en 21 días. Todos salieron acalambrados, todos pidieron el cambio, algunos en las dos piernas. Tuvieron que salir. Todos los que salieron, lo hicieron con problemas físicos de ese estilo. El aprendizaje es una experiencia por vivir una final. De los dos finalistas hay uno que está marcando una era y antes de esta era, perdió dos finales de Copa América y una del mundo. 7 años de Scaloni con los muchachos, los felicito”.

Faltó “el centavo para el peso”

“Es una pregunta con respuesta muy ambigua. Era un partido en el que hacía el primer gol ganaba. Estábamos los dos equipos agotados. Le tocó a Argentina. Errores cometimos, pero no se me da para reprocharle nada a los muchachos”.

James, la gran figura

“James jugó muchísimos minutos, no pensamos que iba a poder aguantar tanto. Estábamos preguntándole continuamente cómo se sentía, jugó hasta que no pudo, dio la última gota. Chapó”.

“Con la frente en alto”

“Les dije a los jugadores que arriba. Perdimos, pero no lo siento como una derrota. Es algo raro. Siento que los muchachos salieron victoriosos de todo el torneo, fue uno de los que mejor jugó, fue protagonista. Siempre buscamos el arco de al frente. Hicieron un gran papel los muchachos, se mataron. Con la frente en alta que vamos bien, en buen camino. Estamos tristes. Quiero que levanten, que salgan con la frente en alto.

Lo que viene para la Selección

La Selección va por buen camino

“Hay muchas cosas para destacar. La primera es la unidad del grupo, la mentalidad. Ya veníamos con ese trabajo, pero lo reforzamos mucho en esta Copa. La regularidad hace que los equipos puedan llegar a grandes cosas. Subir la media, el puntaje medio del rendimiento. Tener un piso alto e ir cada vez subiendo esa vara. Hoy jugamos contra el mejor del mundo y jugamos de igual a igual y por momentos lo dominamos. Estuvimos a la altura de una final”.

Falcao y los demás referentes

“Falcao es un jugador que está siempre en contacto con nosotros. Si tiene continuidad y está al nivel, va a tener chance. Mientras esté jugando, es un jugador de categoría”.

La cábala continuará

“La camisa sí, no la voy a despreciar, pero hoy terminó mojada. El primer día dije que necesitábamos entrega absoluta, hoy lo recordé en la charla. Entregaron todo, dieron todo, 50 días a disposición. No hubo un solo problema, fue una familia de verdad. No se conforman, están llorando, teníamos el sueño de coronar. Vamos a seguir así”.

Mensaje al país

“Simplemente gracias. El equipo transmitió cosas que llegaron al corazón de la gente y eso lo agradecemos”.