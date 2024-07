Caldas pide soluciones financieras urgentes para superar la crisis de los hospitales

Manizales

El Gobernador fue enfático en que la nueva reforma a la salud podría funcionar, sin embargo, resaltó que lo más importante en este momento es evitar una crisis hospitalaria por las deudas que superan los $500 mil millones de pesos.

“Se tocaron dos temas, uno puntual de Caldas y el tema nacional de la nueva reforma a la salud Caldas, hicimos gestiones con el Ministro de Salud, el Viceministro, el Superintendente Nacional de Salud y con el interventor de la Nueva EPS y abogamos porque nos pagaran partes de las deudas que tiene con los municipios del departamento y sentamos en una mesa al director de Santa Sofía con estas personalidades, también a la directora del hospital de Norcasia, al director del hospital de Salamina y por todos los hospitales, también abogamos por nuestro Hospital Universitario de Caldas por la clínica psiquiátrica por las deudas que tienen”, destacó el Gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez.

Resaltó que en las deudas superan los $500 mil millones de pesos por lo que indicó que “hay hospitales como el de Manzanares que si le pagan $300 millones por parte de Nueva EPS es viable , caso como el de Marquetalia que le den $150 millones y el de Norcasia, que nos deben $300 millones (…) insistimos al gobierno y sí, la reforma a la salud tienen magníficas ideas pero yo les decía al Ministro, hagamos reforma la salud, pero salven la salud que hay ahora, salven a nuestros hospitales”

Por su parte el Congresista Juan Sebastián Gómez destacó que la comunicación con el ministro de salud ha sido difícil y más con los cambios en el interior del gobierno de Gustavo Petro.

“Yo he sido muy claro, yo firme y propuse una moción de censura al Ministro de Salud, yo quería que el Ministro se fuera, el ministro es una activista grosero, además no de las mejores maneras, creo que le está haciendo mucho daño al sector, porque la verdad con el ministro es imposible hablar (…) hablé del tema del Hospital Santa Sofía y toque el tema de la salud en Caldas, hago un llamado a la sensatez, porque creo que hay temas que en el Gobierno Nacional no van bien y por eso insisto en que la presidencia de la Cámara de ser más independiente porque si hay que hacerles llamados de atención más fuertes al Gobierno Nacional para que esto salga bien”.

