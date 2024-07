Clasificación general Tour de Francia: Pogacar sigue líder y Buitrago el mejor colombiano

Tadej Pogacar. . (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

¡Se disputa la segunda gran carrera de la temporada ciclística! La edición 111 del Tour de Francia, carrera que supone una gran expectativa por la cantidad de figuras que participan en la competencia. Así pues, cuando estamos terminando la segunda semana de competencia ya se empezó a vivir un gran espectáculo.

En la etapa 13, etapa llana, tranquila para los hombres de la general, que contó con 163 kilómetros entre Agen y Pau. El belga Jasper Philipsen fue el ganador de la jornada 13 en un apretado y accidentado sprint con Van Aert y Ackermann. Día de trámite para los favoritos que dejó una exhibición entre los velocistas del pelotón; el veterano Mark Cavendish lo volvió a intentar, pero no le alcanzó para lograr la etapa, el colombiano Fernando Gaviria perdió otra oportunidad y no tuvo protagonismo. El ciclista del Alpecin - Deceuninck, Philipsen logró su segunda victoria en esta edición del Tour de Francia.

En cuanto a los colombianos no tuvieron su mejor día, se esperaba que Fernando Gaviria estuviera peleando el triunfo de etapa, algo que no sucedió, pues no cuenta con un equipo fuerte que lo impulse para el embalaje, el antioqueño poco pudo hacer e incluso perdió 13:29 con el ganador del día. Santiago Buitrago fue el mejor colombiano, en el puesto 35. Egan Bernal entró 65 con el mismo tiempo del vencedor. En cuanto a Harold Tejada perdió más tiempo y cruzó la meta a 13:29 con relación a Philipsen.

La general sufrió cambios significativos, debido al retiro de Primoz Roglic (5) y Juan Ayuso (9) tras verse envueltos en una caída en la etapa 12. Los colombianos, Buitrago ganó 3 posiciones y ahora es 12, Egan Bernal también escalo dos puestos y es 13. Por su parte, Tejada cayó 12 posiciones más y ahora es 88; Fernando Gaviria ocupa la casilla 150.

Así quedó la clasificación general luego de la etapa 13