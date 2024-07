Un hombre resultó herido con arma de fuego en Cerro Norte

Cúcuta

Un hombre identificado como Leonardo Contreras de 43 años resultó herido con arma de fuego en el barrio Cerro Norte de Cúcuta.

La víctima se encontraba en su vivienda viendo el partido de la Selección Colombia, y al finalizar el primer tiempo se escuchan varios disparos, por lo que sale a resguardar a sus hijas que se encontraban afuera y al regresar siente un ardor en la espalda, percatándose que tenía dos impactos de arma de fuego.

El hombre informó a las autoridades que no se trataría de ningún atentado, ya que no tenía problemas, ni amenazas en su contra y no logró identificar de dónde provenían los disparos.

Fue trasladado a una clínica privada de la ciudad donde recibió la respectiva atención médica y se encuentra estable.