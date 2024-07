Encuentran a niña de 3 años que había desaparecido en la Terminal de Bogotá

Bogotá

Este 11 de julio fue encontrada la niña Salomé Mercado quien fue reportada como desaparecida el pasado 7 de julio por sus familiares. La pequeña está en manos del ICBF mientras se verifica su estado de salud en un centro asistencial.

Al parecer la menor fue encontrada por dos ciudadanos mientras deambulaba por las calles de Bogotá.

¿Cómo desapareció la pequeña Salome?

El 07 de julio la pequeña Salomé desapareció mientras iba de camino a la terminal del norte en compañía de su mamá, con quien se encontraba desde el 28 de junio.

En dialogo con Caracol Radio, el padre de la menor, Alveiro Mercado, menciona que ambas se estaban quedando en casa de una amiga de la mujer al sur de la ciudad y que el 29 de junio viajarían juntas a Cali.

“Yo me quedé tranquilo, pero llamé allá a la familia, pregunté si ella ya había llegado por allá y ellos me dijeron que no”, indicó Alveiro Mercado.

Preocupado y sin información de la niña, Alveiro decidió esperar que la madre de la menor se comunicara con él. Menciona que el sábado 6 de julio ambas salieron de la casa y se dirigieron al Terminal del Norte, lugar donde se desencadenaron todos los hechos.

La mujer llegó el día domingo 7 de julio al Hospital Simón Bolívar en un estado de confusión y desorientación, pero sin ningún rastro de la niña.

Ante esta situación, Alveiro Mercado hizo un llamado a las autoridades y entidades competentes para así poder dar rápidamente con el paradero de la menor, pues menciona que hasta el momento nadie por parte de las autoridades se habría comunicado con él y la única solución que le brindaron fue que hablara con la madre de su hija y le preguntara lo sucedido.