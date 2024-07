Daniel Muñoz tras su expulsión: “No importa las veces que caiga, siempre me levantaré”

Faltaban 4 minutos para que concluyera la primera parte del partido entre Colombia vs. Uruguay, cuando el lateral colombiano, Daniel Muñoz, cayó en cuenta que no iba a cumplir un sueño de vida: jugar la final de la Copa América con los colores de su Selección.

Segundo antes había golpeado con el codo al centrocampista uruguayo, Manuel Ugarte, en medio de una acción que dejaba con diez hombres en la cancha al seleccionado nacional, cuando aún faltaban más de 45 minutos del tiempo suplementario.

El árbitro mexicano, César Arturo Ramos, quien ya lo había amonestado por una fuerte entrada contra uno de los volantes charrúas en el calor del encuentro y quien intentaba controlar el calor en la cancha, no dudó en mostrarle la tarjeta roja que lo dejaba por fuera de la semifinal y de cumplir un anhelo.

Muñoz, quien reclamó como reclaman los sentenciados a pararse en el cadalso, se dio media vuelta y abrazó a James Rodríguez con expresión ausente, le dijo tres palabras, quizás: “perdón”. El 21 de la Selección Colombia caminó por el pasillo de los sentenciados y se adentró en los camerinos de un estadio ensordecedor.

El primero en referirse a su furia y a sus demonios fue Néstor Lorenzo, el técnico argentino que ha devuelto la ilusión a este país de emociones tristes: “Dani está un poco más caído porque es un león y lo traicionó otra vez la emocionalidad, le di un abrazo y le dije “sin vos no estaríamos aquí”.

El segundo en hablar de sus fantasmas fue el propio Muñoz, quien en un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, reconoció su error que lo deja por fuera de la final y de su pasionalidad que también lo ha llevado hasta este punto.

“Hoy tengo mi corazón 💔 partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final, qué huevos y qué corazón tan valiente el de mis compañeros (hermanos), que a pesar de estar con uno menos, se rompieron el lomo y lo sacaron adelante y cumplieron el sueño de toda Colombia: estar en la final. No puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano”, aseguró el lateral.

Asimismo, reconoció que desde el “primer minuto” que puso la camiseta de la tricolor se propuso “dar su vida”, con días buenos y otros no tanto, como este, que marcarán su joven vida: “hoy justo fue un día de esos que me marcara para siempre”.

“Me duele no poder estar en cancha batallando, pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo Colombia y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto donde siempre debe de estar. No importa las veces que caiga, siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi selección arriba Colombia”, concluyó Muñoz.