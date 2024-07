Copa América: ¿Qué pasa cuando sacan tarjeta roja? ¿Cómo termina afectado Daniel Muñoz?

Noticia en desarrollo...

Colombia logró su paso a la final de la Copa América, todo esto en medio de la noche del 10 de julio del 2024, un día que sin duda quedará marcado en la memoria de los colombianos. No obstante, durante el encuentro deportivo en el que quedó derrotado el equipo de Uruguay, la Selección del país cafetero tuvo una baja, Daniel Muñoz.

El lateral derecho de la Selección Colombia recibió dos tarjetas amarillas, lo que es tomado como una causal inmediata de expulsión del partido y del siguiente. De este modo, esas dos amonestaciones de Muñoz se convierten en tarjeta roja

De acuerdo a The International Football Association Board, hay dos sistemas de exclusión temporal. El Sistema A, que se refiere a todas las amonestaciones (tarjetas amarillas) y el Sistema B, que es para algunas amonestaciones (tarjetas amarillas).

Tras el partido, el deportista decidió compartir unas palabras en sus redes sociales: “Hoy tengo mi corazón partido en dos. Una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final. Qué corazón tan valiente el de mis compañeros, hermanos. A pesar de estar con uno menos, se rompieron el ‘lomo’ y lo sacaron adelante y cumplieron el sueño de toda Colombia, estar en la final”.

Asimismo, el lateral derecho de la Selección Colombia expresó que se siente orgulloso de sus compañeros y de ser de origen colombiano. “Desde el primer minuto que dispute con esta camiseta me propuse a dar la vida por estos colores. Unos días salieron bien, otros días no tan bien. Hoy justo fue un día de esos que me marcara para siempre. Toda mi vida soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país”.

El futbolista aceptó que tras recibir la tarjeta roja no podrá estar en la final de la Copa América, estas fueron sus palabras: “Me duele no poder estar en cancha batallando. Pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo Colombia y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto donde siempre debe de estar. No importa las veces que caiga, siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi Selección Colombia”