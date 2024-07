Daniel Mantilla: Es un privilegio para todos los jugadores de Millonarios estar con Falcao

El extremo santandereano Daniel Mantilla, uno de los nuevos refuerzos de Millonarios para este segundo semestre del 2024, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su llegada al equipo capitalino. Mantilla también reveló lo que significa para él compartir equipo con Falcao García, contó cómo se dio su llegada al club y habló de los objetivos para esta temporada.

Volver a Bogotá

“Ya había tenido la oportunidad de estar aquí en Bogotá. Una ciudad que conozco muy bien. Tuve un pasado lindo con Equidad. Siento que es una ciudad que me ayuda mucho en mi juego, en el tema de la altura, que también la conozco muy bien. Llegué con bastante ilusión a Millonarios, un equipo grande, que tiene hinchada en todo el país y que la responsabilidad es grandísima. Vengo con mucha ilusión de aportar mi granito de arena. El equipo en los últimos años ha hecho grandes torneos, vengo a sumar en ese trabajo”.

¿Ya lo había buscado Millonarios?

“Sí, en dos oportunidades por ahí se había tocado el tema. Como todos saben, mis derechos siempre han pertenecido a Patriotas y ahora un porcentaje también es del Cali, entonces era decisiones que no dependían solo de mí, sino que también el Cali y Patriotas tomaban. Esta tercera vez ya me llamaron, me dijeron que había la posibilidad y al final me dijeron que estaba muy avanzado. Para uno como jugador poder llegar a una institución como Millonario es muy importante, muy contento de estar en Bogotá”.

¿Siente que puede retomar su nivel?

“Fue un semestre difícil, por ahí no tuve esa continuidad que uno como jugador quiere. Uno respeta las decisiones de los cuerpos técnicos. Uno siempre trata en el día de entregarse al 100, sabiendo que en cualquier momento iba a tener la posibilidad de jugar. Siempre me he considerado un jugador que se entrega en el día a día, siempre intento estar preparado. No tuve la cantidad de minutos que hubiera querido, pero vengo a Millonarios con muchísimas ganas de aportar, esa es la mentalidad que traigo y que al final podamos estar disfrutando del trabajo”.

¿Pensó jugar con Falcao?

“Yo a Falcao obviamente lo vi jugando la Champions, en la Selección. Es un jugador que significa mucho para nuestro país. Es un privilegio para todos los jugadores de Millonarios poder hacer parte de un equipo al lado de él. Estamos con toda la disposición de aprenderle, es un jugador que tiene muchísima trayectoria, muchísima experiencia y también trae esa ilusión de salir campeón con el equipo del que es hincha desde niño. Ahora tenemos un equipo muy importante y esperamos trabajar al lado de él, para que se sienta feliz, pueda hacer muchos goles y nos pueda aportar demasiado”.

¿Contempló volver al Cali?

“Ellos tienen el 50% de mis derechos desde hace un año y medio. Cuando salí de mi equipo anterior me dijeron que dentro del equipo no tenía esa posibilidad, porque ya tenían el grupo completo. Entonces que estaba la posibilidad de prestarme a otro equipo”.

¿Qué pasó en Nacional?

“Después de que me lleva el profe (Jhon) Bodmer, estoy muy agradecido porque confió mucho en mi trabajo. El profe salió en ese momento, llegó otro entrenador con otra idea, le gustaba otro tipo de jugadores. Ya al final de semestre me dijeron que no iban a contar conmigo, lo tomé tranquilo, sabiendo que era una decisión más del cuerpo técnico que de cualquier otra cosa. Respeté la decisión y estoy muy agradecido con Dios, que me da la oportunidad de estar aquí en Millonarios”.

Millonarios no tiene otra alternativa al título

“Sí, es un equipo que en los últimos años ha venido estando peleando finales, ha estado muy cerca de los títulos y ahora, con los jugadores que llegamos, venimos con toda la ilusión de aportar, de sumar. Tenemos un equipo con grandísimos jugadores en todas las posiciones, va a haber una competencia interna muy bacana, porque eso nos va a permitir poder estar todos al máximo nivel. La ilusión es poder ser campeones y vamos a trabajar para ello”.