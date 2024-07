Falcao vs. Ospina: fecha y hora confirmada del clásico Millonarios-Nacional

La Dimayor dio a conocer la programación para las primeras dos fechas de la Liga colombiana, la cual comenzará el próximo lunes 15 de julio con el duelo entre Boyacá Chicó y Once Caldas. Estas dos primeras fechas tienen apasionantes duelos, como Medellín vs. Millonarios (fecha 1) y Atlético Nacional vs. América de Cali (fecha 2).

Por su parte, la entidad del fútbol en Colombia, reveló posteriormente la fecha para el clásico entre Millonarios y Atlético Nacional, el cual corresponde a la fecha 6. Es de mencionar que el estadio El Campín estará siendo usado desde el 12 de agosto con el Mundial Femenino Sub-20, que también tendrá lugar en Medellín y Cali, con el inicio del certamen el 21 de agosto y el final el 22 de septiembre. El máximo escenario de los bogotanos albergará la definición del campeonato.

Millonarios vs. Nacional, un clásico con leyendas

Este encuentro entre embajadores y verdolagas promete ser de alto calibre, pues tendrá, entre tanto, un encuentro que quizá no se esperaba hace algunos años: Radamel Falcao García vs. David Ospina, dos leyendas del país que han representado a Colombia a la altura durante sus años de carrera.

Este será el reencuentro en una cancha entre ambos históricos, pero esta vez cada uno defendiendo los colores del equipo del cual son hinchas. A ellos, se suman buenos refuerzos que han sumado los clubes, como el caso de Edwin Cardona (Nacional), Jhon Córdoba (Millonarios), entre otros.

Este juego, tendrá lugar el miércoles 24 de julio en El Campín. Será después de que Nacional se mida con América por la fecha 2 y Millonarios haga lo propio contra el campeón, Atlético Bucaramanga.

Millonarios vs. Nacional